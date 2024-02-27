Ефект до $60 млрд: як українська економіка виграє від національного кешбеку у відбудові житла — Finance.ua

Ефект до $60 млрд: як українська економіка виграє від національного кешбеку у відбудові житла Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Ефект до $60 млрд: як українська економіка виграє від національного кешбеку у відбудові житла

Українська економіка може отримати кумулятивний ефект у розмірі до $60 млрд від взаємодії чинної програми державних компенсацій єВідновлення та національної програми кешбеку «Купуй українське», яку анонсував президент.

Про це розповіла голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії «Слуга народу» Олену Шуляк.

Це можливо за рахунок використання українцями вітчизняних матеріалів у відбудові - обираючи будівельні матеріали українських виробників при відновленні своїх домівок за кошти програми єВідновлення, частину грошей громадянам можуть почати повертати на спеціальну карту.

Читайте також Сертифікат єВідновлення можна використовувати з державною програмою єОселя: Рада ухвалила закон

За її словами, поєднання єВідновлення і державної програми пільгової іпотеки єОселя, підтримане парламентом наприкінці минулого тижня, дозволить українцям мати більше можливостей для придбання нового житла. А поєднання єВідновлення з анонсованим кешбеком «Купуй українське» дозволить стимулювати перезапуск багатьох важливих процесів, починаючи від виробничих потужностей і завершуючи створенням нових робочих місць і сплатою багатомільйонних податків в державний бюджет.

Проблематика

За словами Шуляк, згідно з дослідженням, до повномасштабного вторгнення 90% всіх будівельних матеріалів вироблялися в Україні. Зараз виробничі потужності вітчизняних виробників будівельних матеріалів поки що завантажені лише на 20−35%.

Серед проблем — падіння попиту, наявність дешевого фальсифікату і багато інших факторів. Існує й проблема з відсутністю чи недостатньою кількістю вітчизняного скла, газобетону, сухих будівельних сумішей. При наявності певних ризиків — це перспективна можливість стати першими у виробництві товарів, які наразі не виробляються в Україні, вважає Шуляк.

Скільки отримує держава

«Фінансовий профіт вітчизняної будівельної галузі від відновлення України прогнозовано становитиме $65 млрд. До того ж $5,5 млрд з них зможуть піти на сплату податків, щонайменше $1,5 млрд — до Пенсійного фонду. Крім цього, це близько 100 тисяч робочих місць. А це, своєю чергою, пожвавить і сферу послуг, і торгівлю, і інші супутні галузі. Нагадаю, що ще до війни будівельний мультиплікатор в житловій сфері, за різними оцінками, становив від 6,5 грн до 7,8 грн ВВП. Тобто кожна гривня, витрачена в спорудження житла, приносила приблизно 7−8 грн ВВП країни», — наголосила Олена Шуляк.

Читайте також Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції

Вона додала, що на рівень використання українцями вітчизняних будівельних матеріалів безперечно впливатиме їх якість. Тому з фальсифікатом будівельної продукції допоможе боротись імплементація 305 регламенту ЄС, а також е-кабінет виробника будівельної продукції, який запустили минулого року. Це дає можливість в одному місці мати доступ до даних про якість та показники будматеріалів, які зокрема використовуються в програмі єВідновлення. В е-системі виробники можуть вказувати параметри своєї продукції, такі як зносостійкість, екологічність, клас енергоефективності та безпекові характеристики.

Більше того, звернула увагу Шуляк, 16 лютого Кабмін включив будівельні матеріали до переліку продукції, за якою здійснюється державний ринковий нагляд. Органом, який здійснює державний ринковий нагляд за якістю будматеріалів, визначено Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).

Народна депутатка також повідомила, що наразі програма кешбеку знаходиться на стадії розробки — готуються фінансові і технічні параметри українського кешбеку. Але важливо, щоб програма «Купуй українське» змогла запрацювати до кінця 2024 року, оскільки це дозволить залишити українські гроші в Україні.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.