В Україні створюють умови для майбутньої розробки Європейського цифрового гаманця: Уряд підтримав постанову — Finance.ua

В Україні створюють умови для майбутньої розробки Європейського цифрового гаманця: Уряд підтримав постанову Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

В Україні створюють умови для майбутньої розробки Європейського цифрового гаманця: Уряд підтримав постанову, Фото: freepik.com

Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. А також створює передумови для подальшого впровадження Європейського цифрового гаманця.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Постанова визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Наразі є лише ринок надавачів довірчих послуг.

Що зможуть користувачі електронних сервісів:

отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС;

вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації;

використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг;

у майбутньому використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг.

Нагадуємо, Дія візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця. Після запровадження продукту українці зможуть використовувати Дію в ЄС, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.

«Цифровий гаманець — це програма для зберігання і використання ідентифікаційних даних. Консорціум Potential (PilOTs for European Digital Identity Wallet) працює над розробкою європейського сервісу, який даватиме можливість відкривати банківський рахунок онлайн, мати постійний доступ до водійських прав у телефоні, користуватися електронним підписом, отримувати електронні медичні рецепти», — повідомляли раніше в Мінцифри.

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