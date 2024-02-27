В Україні створюють умови для майбутньої розробки Європейського цифрового гаманця: Уряд підтримав постанову — Finance.ua
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В Україні створюють умови для майбутньої розробки Європейського цифрового гаманця: Уряд підтримав постанову

Казна та Політика
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В Україні створюють умови для майбутньої розробки Європейського цифрового гаманця: Уряд підтримав постанову
В Україні створюють умови для майбутньої розробки Європейського цифрового гаманця: Уряд підтримав постанову, Фото: freepik.com
Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. А також створює передумови для подальшого впровадження Європейського цифрового гаманця.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
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Постанова визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Наразі є лише ринок надавачів довірчих послуг.

Що зможуть користувачі електронних сервісів:

  • отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС;
  • вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації;
  • використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг;
  • у майбутньому використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг.
Нагадуємо, Дія візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця. Після запровадження продукту українці зможуть використовувати Дію в ЄС, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.
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«Цифровий гаманець — це програма для зберігання і використання ідентифікаційних даних. Консорціум Potential (PilOTs for European Digital Identity Wallet) працює над розробкою європейського сервісу, який даватиме можливість відкривати банківський рахунок онлайн, мати постійний доступ до водійських прав у телефоні, користуватися електронним підписом, отримувати електронні медичні рецепти», — повідомляли раніше в Мінцифри.
За матеріалами:
Finance.ua
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