В Україні створюють умови для майбутньої розробки Європейського цифрового гаманця: Уряд підтримав постанову — Finance.ua

В Україні створюють умови для майбутньої розробки Європейського цифрового гаманця: Уряд підтримав постанову
Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. А також створює передумови для подальшого впровадження Європейського цифрового гаманця.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Постанова визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Наразі є лише ринок надавачів довірчих послуг.
Що зможуть користувачі електронних сервісів:
- отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС;
- вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації;
- використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг;
- у майбутньому використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг.
Нагадуємо, Дія візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця. Після запровадження продукту українці зможуть використовувати Дію в ЄС, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.
«Цифровий гаманець — це програма для зберігання і використання ідентифікаційних даних. Консорціум Potential (PilOTs for European Digital Identity Wallet) працює над розробкою європейського сервісу, який даватиме можливість відкривати банківський рахунок онлайн, мати постійний доступ до водійських прав у телефоні, користуватися електронним підписом, отримувати електронні медичні рецепти», — повідомляли раніше в Мінцифри.
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