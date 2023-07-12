«Дія» долучиться до розробки європейського цифрового гаманця — Федоров — Finance.ua
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«Дія» долучиться до розробки європейського цифрового гаманця — Федоров

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«Дія» долучиться до розробки європейського цифрового гаманця — Федоров
«Дія» долучиться до розробки європейського цифрового гаманця — Федоров
Консорціум Potential працює над розробкою європейського цифрового гаманця — Мінцифра представила «Дію» як претендента для реалізації проєкту.
Про це повідомили у Мінцифри.
«Цифровий гаманець — це програма для зберігання і використання ідентифікаційних даних. Консорціум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) працює над розробкою європейського сервісу, який даватиме можливість відкривати банківський рахунок онлайн, мати постійний доступ до водійських прав у телефоні, користуватися електронним підписом, отримувати електронні медичні рецепти», — йдеться у повідомленні.
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«Зараз консорціум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) працює над розробкою європейського сервісу, який допоможе відкривати банківські рахунки онлайн, мати документи в смартфоні тощо.
Команда Мінцифри презентувала можливості Дії на зустрічі міжнародного консорціуму в Парижі. Показали європейським колегам, як з Дією відкрити банківський рахунок за хвилину, створити електронний підпис та користуватися цифровими документами", — додав міністр Михайло Федоров.
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За матеріалами:
Finance.ua
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