єЧерга відтепер запрацює для водіїв легкових авто — Finance.ua

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єЧерга відтепер запрацює для водіїв легкових авто

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єЧерга відтепер запрацює для водіїв легкових авто
єЧерга відтепер запрацює для водіїв легкових авто
Уряд під час засідання 27 лютого ухвалив постанову, яка поширює електронну чергу і на водіїв легкових автомобілів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Невід'ємним елементом підвищення якості державного управління є реформа цифровізації. Ми продовжуємо масштабувати наш успішний проект єЧерга для зручного перетину кордонів», — зазначив очільник уряду.
За словами прем'єр-міністра, за допомогою цього сервісу транспортні засоби перетнули кордон вже понад 800 тисяч разів.

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«Це зручно і прискорює весь процес. Плюс знімає питання зловживань», — наголосив він.
Як йдеться у повідомленні Міністерства відновлення, вже більше року єЧерга працює для вантажівок, а нещодавно її масштабували для автобусів. Тепер же розпочали підготовку до розробки абсолютно відмінного функціоналу для легкових автомобілів.
«Головний виклик в тому, що для різних типів транспорту єЧерга має різну логіку послуги. Фактично, це розробка з нуля відмінного алгоритму. Разом з тим, до кінця року плануємо запустити тестування цієї можливості для легкових автомобілів», — наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, 2 травня 2023 року уряд схвалив запуск електронної системи єЧерга для водіїв вантажівок на 16 міжнародних пунктах пропуску в західному напрямку. На Львівщині реєстрація водіїв в єЧерзі розпочалась з 8 травня на пунктах пропуску Рава-Руська, Краківець та Шегині;
  • також з серпня 2023 року у пункті пропуску Устилуг запрацювала електронна черга для автобусів, яку згодом поширили на Краківець та Шегині;
  • за час дії послуги єЧерга кордон за онлайн-записом перетнули 802 тисячі транспортних засобів. Йдеться про 756 тисяч вантажівок та 46 тисяч автобусів.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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