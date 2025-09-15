День финансов: дефицит бюджета в 10 млрд долл. и рекордные 31% ВВП на оборону Сегодня 17:35

В понедельник, 15 сентября, стало известно, какой дефицит бюджета на следующий год и сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на новый iPhone.

Самый высокий показатель в мире.

Украина тратит 31% своего ВВП на оборону. Это самый высокий показатель в мире. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа. По ее словам, год назад 1 день войны стоил украинскому бюджету $140 млн, сейчас война стоит $172 млн каждый день. В то же время, в прошлом году россия потратила $150 млрд на войну с Украиной.

Дефицит бюджета в 10 млрд долл.

Украина получит значительную помощь от партнеров, но пока этого не хватает. На 2026 год прогнозируется дефицит бюджета в 10 млрд. долларов. Об этом сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Совета Даниил Гетманцев.

Роксолана Пидласа рассказала, какие взносы будет делать Украина в ЕС после вступления.

Бета-версия нового мобильного приложения.

«Укрпочта» запустила новое приложение. Бета-версия уже доступна для загрузки в App Store и Google Play. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Создаст ли Укрпочта свой банк: что говорят в НБУ.

Чего ждать от курса на этой неделе.

Официальный курс доллара в течение 8−12 сентября оставался стабильным, с небольшим общим ослаблением гривны. Колебания были техническими, без признаков резкого тренда. Наиболее заметное укрепление гривны — на 0,3% произошло в среду, но дальше курс вернулся в начальный диапазон.

Вашему вниманию также предлагаем прогноз курса валют в неделю от нашего финансового аналитика Алексея Козырева.

Заработайте на новый iPhone.

Аналитики Tenscope посчитали , сколько дней нужно будет работать в разных странах, чтобы заработать на новый iPhone 17 Pro на 265 ГБ. Сложнее всего жителям Индии — там нужно проработать и откладывать на новый Айфон 160 дней.

«Клуб белого бизнеса».

Большинство компаний не попадает в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый «клуб белого бизнеса») от Государственной налоговой службы из-за нарушения сроков подачи отчетности.

5 новых рапортов и справочник Армия ID.

Пять новых электронных рапортов появились в мобильном приложении для военнослужащих Армия+ и появился справочник Армия ID. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в понедельник.

Новая схема использования российских активов.

Европейская комиссия рассматривает возможность направления миллиардов евро замороженных российских активов на поддержку Украины в виде репарационных кредитов, обеспеченных долговыми расписками ЕС.

