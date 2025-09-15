Инвестиционный фонд восстановления: делегации США показали первые потенциальные месторождения
Представителям США показали в Украине первые месторождения, которые могут стать стартовыми проектами для инвестиционного фонда восстановления Украины.
Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.
«Первый визит с американскими партнерами на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Вместе с делегацией US International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе», — говорится в сообщении.
По его словам, были осмотрены Бирзуловский ГОК и Лекаревское месторождение.
Читайте также: Соглашение об ископаемых: все, что нужно знать и понимать украинцам
«Это перспективные площадки, которые рассматриваем для портфеля проектов Фонда. Здесь добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния — одного из редкоземельных металлов, который используют в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только. Украина также является одним из ключевых поставщиков титана в мире, применяемом в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. И пользуется огромным спросом, как в США, так и в странах Европы и Латинской Америки», — отметил Соболев.
Он подчеркнул, что такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин.
Справка Finance.ua:
- 30 апреля 2025 года Украина и США подписали соглашение о минералах, которое предусматривало создание украинско-американского инвестиционного фонда, который должен оперировать украинскими ресурсами;
- 3 сентября состоялось первое заседание Управляющего совета Инвестиционного фонда восстановления, созданного Украиной и США. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егора Перелыгина, она стала своеобразным «моментом запуска нового авто»;
- украинско-американский инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в США, но счет для взносов будет открыт в Украине в гривнах.
Поделиться новостью
Также по теме
Инвестиционный фонд восстановления: делегации США показали первые потенциальные месторождения
Сколько зарабатывают пилоты в Европе (инфографика)
ТОП-10 самых безопасных стран Европы: мнение соло-путешественника (инфографика)
С октября во Вроцлаве закроют аэропорт — причины, сроки
День финансов: дефицит бюджета в 10 млрд долл. и рекордные 31% ВВП на оборону
ФГВФЛ продает земельный участок 1,7 га в Закарпатье