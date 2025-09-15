Инвестиционный фонд восстановления: делегации США показали первые потенциальные месторождения Сегодня 19:25

Представителям США показали в Украине первые месторождения, которые могут стать стартовыми проектами для инвестиционного фонда восстановления Украины.

Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.

«Первый визит с американскими партнерами на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Вместе с делегацией US International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе», — говорится в сообщении.

По его словам, были осмотрены Бирзуловский ГОК и Лекаревское месторождение.

«Это перспективные площадки, которые рассматриваем для портфеля проектов Фонда. Здесь добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния — одного из редкоземельных металлов, который используют в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только. Украина также является одним из ключевых поставщиков титана в мире, применяемом в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. И пользуется огромным спросом, как в США, так и в странах Европы и Латинской Америки», — отметил Соболев.

Он подчеркнул, что такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин.

Справка Finance.ua:

30 апреля 2025 года Украина и США подписали соглашение о минералах, которое предусматривало создание украинско-американского инвестиционного фонда, который должен оперировать украинскими ресурсами;

3 сентября состоялось первое заседание Управляющего совета Инвестиционного фонда восстановления, созданного Украиной и США. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егора Перелыгина, она стала своеобразным «моментом запуска нового авто»;

украинско-американский инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в США, но счет для взносов будет открыт в Украине в гривнах.



