0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инвестиционный фонд восстановления: делегации США показали первые потенциальные месторождения

12
Инвестиционный фонд восстановления: делегации США показали первые потенциальные месторождения
Инвестиционный фонд восстановления: делегации США показали первые потенциальные месторождения
Представителям США показали в Украине первые месторождения, которые могут стать стартовыми проектами для инвестиционного фонда восстановления Украины.
Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.
«Первый визит с американскими партнерами на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Вместе с делегацией US International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе», — говорится в сообщении.
По его словам, были осмотрены Бирзуловский ГОК и Лекаревское месторождение.

Читайте также: Соглашение об ископаемых: все, что нужно знать и понимать украинцам

«Это перспективные площадки, которые рассматриваем для портфеля проектов Фонда. Здесь добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния — одного из редкоземельных металлов, который используют в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только. Украина также является одним из ключевых поставщиков титана в мире, применяемом в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. И пользуется огромным спросом, как в США, так и в странах Европы и Латинской Америки», — отметил Соболев.
Он подчеркнул, что такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин.

Справка Finance.ua:

  • 30 апреля 2025 года Украина и США подписали соглашение о минералах, которое предусматривало создание украинско-американского инвестиционного фонда, который должен оперировать украинскими ресурсами;
  • 3 сентября состоялось первое заседание Управляющего совета Инвестиционного фонда восстановления, созданного Украиной и США. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егора Перелыгина, она стала своеобразным «моментом запуска нового авто»;
  • украинско-американский инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в США, но счет для взносов будет открыт в Украине в гривнах.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems