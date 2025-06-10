День финансов: что будет с курсом, проблемы кредитов для военных, двойное налогообложение — Finance.ua

День финансов: что будет с курсом, проблемы кредитов для военных, двойное налогообложение
Во вторник, 10 июня, речь шла о политике сильной гривны и кредитах для военных.
Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ.
Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны. В мае юридические и физические лица увеличили объем инвестиций в ОВГЗ более чем на 10%, с 257 млрд грн до 286 млрд грн.
🏦В новой статье Finance.ua рассматривает условия приобретения жилья в пяти странах Европы, где сегодня проживает больше всего украинцев.
Льготные кредиты на жилье в Европе
Политика сильной гривны.
За четыре рабочих дня прошлой недели дефицит валюты на рынке увеличился почти на 11% и достиг $430 миллионов.
Мобилизация 18−24-летних.
Президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что мобилизация — это вызов для любой воюющей страны и Украина не исключение.
- Стало известно, что религиозным организациям было предоставлено право бронировать от мобилизации священников.
Что происходит в сфере интернет-услуг.
По итогам 1 квартала 2025 года сумма уплаченных налогов в отрасли выросла на 48% - с 800 млн грн в 2024-м до 1,187 млрд грн в 2025-м. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
- В то же время безработица идет на убыль: как изменилась ситуация в регионах.
- А спрос на ветеранов растет: какие вакансии и зарплаты сейчас предлагают участникам боевых действий.
Кредиты для военных.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный призывает правительство и Министерство финансов разработать единые правила кредитования военнослужащих. По его мнению, именно государство должно определить четкие условия, которые дадут военным равный доступ к услугам всей финансовой системы.
Избежание двойного налогообложения.
Президент Украины подписал закон, которым обновляется перечень заявлений и оговорок Украины к Многосторонней конвенции по выполнению мер, направленных на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI) (№ 4278-IX).
Новые правила наложенного платежа в Укрпочте.
Укрпочта изменяет условия приема отправлений с наложенным платежом. Как объяснили в компании, изменения будут касаться только части клиентов, большинство пользователей не почувствуют разницы, говорят в компании.
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