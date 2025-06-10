День финансов: что будет с курсом, проблемы кредитов для военных, двойное налогообложение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: что будет с курсом, проблемы кредитов для военных, двойное налогообложение

54
Во вторник, 10 июня, речь шла о политике сильной гривны и кредитах для военных.
Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ.
Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны. В мае юридические и физические лица увеличили объем инвестиций в ОВГЗ более чем на 10%, с 257 млрд грн до 286 млрд грн.
🏦В новой статье Finance.ua рассматривает условия приобретения жилья в пяти странах Европы, где сегодня проживает больше всего украинцев.

Льготные кредиты на жилье в Европе

Политика сильной гривны.
За четыре рабочих дня прошлой недели дефицит валюты на рынке увеличился почти на 11% и достиг $430 миллионов.
Мобилизация 18−24-летних.
Президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что мобилизация — это вызов для любой воюющей страны и Украина не исключение.
  • Стало известно, что религиозным организациям было предоставлено право бронировать от мобилизации священников.
Что происходит в сфере интернет-услуг.
По итогам 1 квартала 2025 года сумма уплаченных налогов в отрасли выросла на 48% - с 800 млн грн в 2024-м до 1,187 млрд грн в 2025-м. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
  • В то же время безработица идет на убыль: как изменилась ситуация в регионах.
  • А спрос на ветеранов растет: какие вакансии и зарплаты сейчас предлагают участникам боевых действий.
Кредиты для военных.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный призывает правительство и Министерство финансов разработать единые правила кредитования военнослужащих. По его мнению, именно государство должно определить четкие условия, которые дадут военным равный доступ к услугам всей финансовой системы.
Избежание двойного налогообложения.
Президент Украины подписал закон, которым обновляется перечень заявлений и оговорок Украины к Многосторонней конвенции по выполнению мер, направленных на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI) (№ 4278-IX).
Новые правила наложенного платежа в Укрпочте.
Укрпочта изменяет условия приема отправлений с наложенным платежом. Как объяснили в компании, изменения будут касаться только части клиентов, большинство пользователей не почувствуют разницы, говорят в компании.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems