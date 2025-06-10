День финансов: что будет с курсом, проблемы кредитов для военных, двойное налогообложение — Finance.ua

День финансов: что будет с курсом, проблемы кредитов для военных, двойное налогообложение Сегодня 17:35

Во вторник, 10 июня, речь шла о политике сильной гривны и кредитах для военных.

Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ.

Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны. В мае юридические и физические лица увеличили объем инвестиций в ОВГЗ более чем на 10%, с 257 млрд грн до 286 млрд грн.

🏦В новой статье Finance.ua рассматривает условия приобретения жилья в пяти странах Европы, где сегодня проживает больше всего украинцев.

Политика сильной гривны.

За четыре рабочих дня прошлой недели дефицит За четыре рабочих дня прошлой недели дефицит валюты на рынке увеличился почти на 11% и достиг $430 миллионов.

Мобилизация 18−24-летних.

Президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что Президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что мобилизация — это вызов для любой воюющей страны и Украина не исключение.

Стало известно, что религиозным организациям было предоставлено право бронировать от мобилизации священников.

Что происходит в сфере интернет-услуг.

По итогам 1 квартала 2025 года сумма уплаченных налогов в отрасли выросла на 48% - с 800 млн грн в 2024-м до 1,187 млрд грн в 2025-м. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В то же время безработица идет на убыль: как изменилась ситуация в регионах.

А спрос на ветеранов растет: какие вакансии и зарплаты сейчас предлагают участникам боевых действий.

Кредиты для военных.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный призывает правительство и Министерство финансов разработать единые правила кредитования военнослужащих. По его мнению, именно государство должно определить четкие условия, которые дадут военным равный доступ к услугам всей финансовой системы.

Избежание двойного налогообложения.

Президент Украины подписал закон, которым обновляется перечень заявлений и оговорок Украины к Многосторонней конвенции по выполнению мер, направленных на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI) (№ 4278-IX).

Новые правила наложенного платежа в Укрпочте.

Укрпочта изменяет условия приема отправлений с наложенным платежом. Как объяснили в компании, изменения будут касаться только части клиентов, большинство пользователей не почувствуют разницы, говорят в компании.

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