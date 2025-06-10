Нові правила післяплати в Укрпошті: що зміниться з 1 липня — Finance.ua

Нові правила післяплати в Укрпошті: що зміниться з 1 липня Сьогодні 12:29 — Особисті фінанси

Нові правила післяплати в Укрпошті: що зміниться з 1 липня

Укрпошта змінює умови приймання відправлень із післяплатою.

Як пояснили в компанії, зміни стосуватимуться лише частини клієнтів, більшість користувачів не відчують різниці, кажуть у компанії.

Зміни з 1 липня

У відділеннях Укрпошти діятимуть нові ліміти для фізичних осіб на виплати готівкою:

до 100 000 гривень на місяць;

не більше 10 операцій на місяць.

Ліміти на перекази на банківську картку не змінюються:

до 29 999 гривень на день;

до 50 операцій на день;

до 250 000 гривень на місяць;

до 500 операцій на місяць.

Що робити підприємцям

У компанії пояснили, що встановлені ліміти достатні для звичайного користувача, який не займається бізнесом.

«Якщо ж ви продаєте товари, варто зареєструватися як фізична особа-підприємець або скористатися іншими легальними формами роботи», — додали в «Укрпошті».

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Нагадаємо, в соцмережах та ЗМІ останнім часом з’являється інформація про нібито обмеження на відправлення посилок із післяплатою через «Нову пошту». У компанії заявили, що не вводять жодних обмежень на кількість відправлень або отриманих посилок. Водночас, через посилення контролю з боку держави над підприємницькою діяльністю, компанія змушена запроваджувати нові правила . «Нова пошта» також радить клієнтам зареєструватися як підприємець — відкрити ФОП або іншу юридичну форму.

9 червня «Укрпошта» запустила нововведення : отримати посилку можна без черги. «Всі, хто приходить на пошту тільки за посилками, можуть забирати їх поза чергою. Зокрема йдеться про відділення, де наразі немає окремого віконця для видачі відправлень», — повідомили в компанії.

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