Нові правила післяплати в Укрпошті: що зміниться з 1 липня — Finance.ua

Нові правила післяплати в Укрпошті: що зміниться з 1 липня
Укрпошта змінює умови приймання відправлень із післяплатою.
Як пояснили в компанії, зміни стосуватимуться лише частини клієнтів, більшість користувачів не відчують різниці, кажуть у компанії.
Зміни з 1 липня
У відділеннях Укрпошти діятимуть нові ліміти для фізичних осіб на виплати готівкою:
- до 100 000 гривень на місяць;
- не більше 10 операцій на місяць.
Ліміти на перекази на банківську картку не змінюються:
- до 29 999 гривень на день;
- до 50 операцій на день;
- до 250 000 гривень на місяць;
- до 500 операцій на місяць.
Що робити підприємцям
У компанії пояснили, що встановлені ліміти достатні для звичайного користувача, який не займається бізнесом.
«Якщо ж ви продаєте товари, варто зареєструватися як фізична особа-підприємець або скористатися іншими легальними формами роботи», — додали в «Укрпошті».
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Нагадаємо, в соцмережах та ЗМІ останнім часом з’являється інформація про нібито обмеження на відправлення посилок із післяплатою через «Нову пошту». У компанії заявили, що не вводять жодних обмежень на кількість відправлень або отриманих посилок. Водночас, через посилення контролю з боку держави над підприємницькою діяльністю, компанія змушена запроваджувати нові правила. «Нова пошта» також радить клієнтам зареєструватися як підприємець — відкрити ФОП або іншу юридичну форму.
9 червня «Укрпошта» запустила нововведення: отримати посилку можна без черги. «Всі, хто приходить на пошту тільки за посилками, можуть забирати їх поза чергою. Зокрема йдеться про відділення, де наразі немає окремого віконця для видачі відправлень», — повідомили в компанії.
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