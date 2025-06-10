Релігійним організаціям надали право бронювати від мобілізації священників (але є нюанси) — Finance.ua

Релігійним організаціям надали право бронювати від мобілізації священників (але є нюанси) Сьогодні 15:33

Релігійним організаціям надали право бронювати від мобілізації священників (але є нюанси)

право бронювати від мобілізації священників. Але далеко не всі організації відповідають критеріям. Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ Україні, релігійним організаціям в Україні надалиАле далеко

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила Перелік критично важливих релігійних організацій, що дозволяє бронювання.

«Бронювання священнослужителів має відбуватися виключно за умови виконання всіх визначених ДЕСС вимог, включаючи офіційне працевлаштування, перебування на військовому обліку в ТЦК та СП, а також підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації», — сказано в повідомленні.

За даними Сухопутних військ, лише 7736 релігійних організацій матимуть право на бронювання 100% священників. Усього в Україні 30 тисяч організації.

Причини відмови:

зареєстровані після 26 грудня 2024 року;

із місцезнаходженням на тимчасово окупованій території;

невідповідність статуту;

не внесені до реєстру неприбуткових організацій;

не подали звіти.

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