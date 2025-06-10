Оновлено перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування — Finance.ua

Оновлено перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування Сьогодні 09:05 — Казна та Політика

Оновлено перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування

Президент України підписав закон, яким оновлюється перелік заяв і застережень України до Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, спрямованих на протидію розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (MLI) ( № 4278-IX ).

Встановлено, що дія Конвенції не поширюватиметься, зокрема, вже на денонсовані угоди про уникнення подвійного оподаткування з білоруссю, Кубою, Сирією та російською федерацією.

Натомість дія Конвенції щодо виконання заходів, спрямованих на протидію розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування тепер поширюватиметься на угоди з:

Австрією; Данією; Нідерландами; Великою Британією; Швейцарією; Сінгапуром; ОАЕ; нова угода з Малайзією.

Це сприятиме подальшій інтеграції України в світовий ринок.

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Крім того, у законодавство вносяться зміни у зв’язку з набранням чинності угодами між Україною та Катаром щодо уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням.

Закон було опубліковано в «Голосі України» 6 червня: чинний з 7 червня.

Через повномасштабну війну мільйони українців були змушені залишити домівки і шукати безпечне місце за кордоном. Багато хто опинився у країнах Європи, де держава надала тимчасовий захист і право на легальне працевлаштування. Як знайти роботу в країнах ЄС, які прийняли найбільше українських біженців: Польщі, Німеччині, Чехії та Іспанії — розповідаємо тут

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