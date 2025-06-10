Оновлено перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування — Finance.ua
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Оновлено перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування

Казна та Політика
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Оновлено перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування
Оновлено перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування
Президент України підписав закон, яким оновлюється перелік заяв і застережень України до Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, спрямованих на протидію розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (MLI) (№ 4278-IX).
Встановлено, що дія Конвенції не поширюватиметься, зокрема, вже на денонсовані угоди про уникнення подвійного оподаткування з білоруссю, Кубою, Сирією та російською федерацією.
Натомість дія Конвенції щодо виконання заходів, спрямованих на протидію розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування тепер поширюватиметься на угоди з:
  1. Австрією;
  2. Данією;
  3. Нідерландами;
  4. Великою Британією;
  5. Швейцарією;
  6. Сінгапуром;
  7. ОАЕ;
  8. нова угода з Малайзією.
Це сприятиме подальшій інтеграції України в світовий ринок.
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Крім того, у законодавство вносяться зміни у зв’язку з набранням чинності угодами між Україною та Катаром щодо уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням.
Закон було опубліковано в «Голосі України» 6 червня: чинний з 7 червня.
Через повномасштабну війну мільйони українців були змушені залишити домівки і шукати безпечне місце за кордоном. Багато хто опинився у країнах Європи, де держава надала тимчасовий захист і право на легальне працевлаштування. Як знайти роботу в країнах ЄС, які прийняли найбільше українських біженців: Польщі, Німеччині, Чехії та Іспанії — розповідаємо тут.
За матеріалами:
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