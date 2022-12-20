День финансов: цена на Starlink для Украины, 2 миллиарда долларов гранта от США, штрафы для водителей — Finance.ua

День финансов: цена на Starlink для Украины, 2 миллиарда долларов гранта от США, штрафы для водителей
Во вторник, 20 декабря, Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США. В госбюджет страны поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов США из Целевого фонда Всемирного банка. Отмечается, что это уже второй транш по гранту общим размером 4,5 млрд долларов США.
Кстати, с 5 декабря вступило в силу решение по эмбарго на импорт российской нефти в страны Евросоюза. Кроме того, заработала предельная цена на сырье из россии, которое ввели страны ЕС, G7 и Австралия. Finance.ua разбирался: 👇
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Четырехмесячная программа МВФ для Украины. Руководство Международного валютного фонда одобрило Мониторинговую программу с привлечением Совета фонда для Украины, которая продлится 4 месяца и станет предпосылкой к новой программе финансирования МВФ.
Украинские банки увеличили прибыль. Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-ноябре 2022 года составила 19,429 млрд гривен. Это на 77% больше, чем за 10 месяцев текущего года. Также НБУ повышает нормативы обязательных резервов банков.
Государственный и частный долг Украины. В течение ІІІ квартала 2022 года валовой внешний долг Украины уменьшился на 4,3 млрд долларов до 124,2 млрд долларов. По сравнению с началом года долг снизился на 5,5 млрд долларов.
Сколько зарабатывают в ІТ после начала войны Команда VP Team провела ежеквартальное исследование среди специалистов Senior/C-level. В аналитике Ain.ua компания выделила основные зарплатные тенденции и ожидания в цифрах.
Цену на Starlink для Украины снова снизили. Цена на заказ Starlink для Украины на официальном сайте снова снизилась — с $700 до $600. При этом стоимость самой подписки осталась неизменной (с момента последнего поднятия цен в ноябре) и составляет $75.
Как обменять старые лампочки на LED Украинцы смогут бесплатно обменять устаревшие лампы накаливания на новые светодиодные. Это станет возможным благодаря грантовой поддержке ЕС по предоставлению Украине 30 млн LED-ламп.
Нардепы предлагают изменить механизм взыскания штрафов с водителей. В украинском парламенте зарегистрирован законопроект № 8285, которым предлагается увеличить срок добровольной уплаты штрафов с 10 до 15 дней. Также документ предлагает отменить 30-дневный срок, после которого дело передается в исполнительную службу.
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