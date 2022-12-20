День финансов: цена на Starlink для Украины, 2 миллиарда долларов гранта от США, штрафы для водителей — Finance.ua

День финансов: цена на Starlink для Украины, 2 миллиарда долларов гранта от США, штрафы для водителей Сегодня 17:50

Во вторник, 20 декабря, Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США. В госбюджет страны В госбюджет страны поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов США из Целевого фонда Всемирного банка. Отмечается, что это уже второй транш по гранту общим размером 4,5 млрд долларов США.

Кстати, с 5 декабря вступило в силу решение по эмбарго на импорт российской нефти в страны Евросоюза. Кроме того, заработала предельная цена на сырье из россии, которое ввели страны ЕС, G7 и Австралия. Finance.ua разбирался: 👇

Четырехмесячная программа МВФ для Украины. Руководство Международного валютного фонда Руководство Международного валютного фонда одобрило Мониторинговую программу с привлечением Совета фонда для Украины, которая продлится 4 месяца и станет предпосылкой к новой программе финансирования МВФ.

Украинские банки увеличили прибыль. Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-ноябре 2022 года составила 19,429 млрд гривен. Это на 77% Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-ноябре 2022 года составила 19,429 млрд гривен. Это на 77% больше, чем за 10 месяцев текущего года. Также НБУ повышает нормативы обязательных резервов банков.

Государственный и частный долг Украины. В течение ІІІ квартала 2022 года валовой внешний долг Украины В течение ІІІ квартала 2022 года валовой внешний долг Украины уменьшился на 4,3 млрд долларов до 124,2 млрд долларов. По сравнению с началом года долг снизился на 5,5 млрд долларов.

Сколько зарабатывают в ІТ после начала войны Команда VP Team провела ежеквартальное Команда VP Team провела ежеквартальное исследование среди специалистов Senior/C-level. В аналитике Ain.ua компания выделила основные зарплатные тенденции и ожидания в цифрах.

Цену на Starlink для Украины снова снизили. Цена на Цена на заказ Starlink для Украины на официальном сайте снова снизилась — с $700 до $600. При этом стоимость самой подписки осталась неизменной (с момента последнего поднятия цен в ноябре) и составляет $75.

Как обменять старые лампочки на LED Украинцы смогут бесплатно Украинцы смогут бесплатно обменять устаревшие лампы накаливания на новые светодиодные. Это станет возможным благодаря грантовой поддержке ЕС по предоставлению Украине 30 млн LED-ламп.

Нардепы предлагают изменить механизм взыскания штрафов с водителей. В украинском парламенте В украинском парламенте зарегистрирован законопроект № 8285, которым предлагается увеличить срок добровольной уплаты штрафов с 10 до 15 дней. Также документ предлагает отменить 30-дневный срок, после которого дело передается в исполнительную службу.

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