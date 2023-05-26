День финансов: более 1000 миллионеров, ставки на пике, "страна стартапов"
В пятницу, 26 мая, Finance.ua в новой статье рассмотрел несколько вариантов инвестиций, которые могут подойти военнослужащим без какого-либо инвестиционного опыта.
Куда инвестировать военнослужащим
Ставки по гривневым депозитам на пике за три года. В ближайшие несколько месяцев — вероятно, последняя возможность, когда украинцы будут видеть самые высокие за последние три года ставки по депозитам в банках. Встречающиеся на рынке предложения иногда очень привлекательны — до 20−21% годовых не только на краткосрочные, но и на годовые вклады.
Более 1000 миллионеров в 2022 году. В 2022 году количество миллионеров, подавших декларации о своих доходах, увеличилось на 1334 человека, с 8177 до 9511.
Скидки и рассрочка на новые квартиры. Украинские застройщики активно пытаются стимулировать жителей страны к покупке жилья. На фоне низкого спроса акции объявили уже в 21% всех новых жилых комплексов (ЖК) в стране, а рассрочку предлагают в 74% объектов.
«єВідновлення». В рамках государственной программы «єВідновлення» граждане могут получить компенсацию за поврежденное в результате войны жилье. Сумму помощи будет определять специальная комиссия, которая обеспечит обследование имущества и определит сумму компенсации в специальном чек-листе.
Отпуск и путешествия по Украине. Государственное агентство развития туризма перед началом летнего сезона напомнило правила безопасности во время путешествий по стране. При планировании туристических путешествий следует учитывать то, что с целью поддержания правопорядка на территории некоторых областей действует комендантский час.
Польша заморозила российские активы в миллиард евро. Польша уже заморозила активы российских олигархов на сумму свыше миллиарда евро, однако для того, чтобы их конфисковать, необходимо внести поправки в Конституцию.
- Япония расширяет санкции против россии.
«Страна стартапов». Запад в восторге от успеха украинского «цифрового государства», при посредничестве США технологию портала «Дія» хотят экспортировать сразу в несколько стран мира. Даже Вашингтон может извлечь для себя важные уроки из успеха украинцев.
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