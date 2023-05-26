День финансов: более 1000 миллионеров, ставки на пике, &quot;страна стартапов&quot; — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: более 1000 миллионеров, ставки на пике, "страна стартапов"

41
В пятницу, 26 мая, Finance.ua в новой статье рассмотрел несколько вариантов инвестиций, которые могут подойти военнослужащим без какого-либо инвестиционного опыта.

Куда инвестировать военнослужащим

Ставки по гривневым депозитам на пике за три года. В ближайшие несколько месяцев — вероятно, последняя возможность, когда украинцы будут видеть самые высокие за последние три года ставки по депозитам в банках. Встречающиеся на рынке предложения иногда очень привлекательны — до 20−21% годовых не только на краткосрочные, но и на годовые вклады.
Более 1000 миллионеров в 2022 году. В 2022 году количество миллионеров, подавших декларации о своих доходах, увеличилось на 1334 человека, с 8177 до 9511.
Скидки и рассрочка на новые квартиры. Украинские застройщики активно пытаются стимулировать жителей страны к покупке жилья. На фоне низкого спроса акции объявили уже в 21% всех новых жилых комплексов (ЖК) в стране, а рассрочку предлагают в 74% объектов.
«єВідновлення». В рамках государственной программы «єВідновлення» граждане могут получить компенсацию за поврежденное в результате войны жилье. Сумму помощи будет определять специальная комиссия, которая обеспечит обследование имущества и определит сумму компенсации в специальном чек-листе.
Отпуск и путешествия по Украине. Государственное агентство развития туризма перед началом летнего сезона напомнило правила безопасности во время путешествий по стране. При планировании туристических путешествий следует учитывать то, что с целью поддержания правопорядка на территории некоторых областей действует комендантский час.
Польша заморозила российские активы в миллиард евро. Польша уже заморозила активы российских олигархов на сумму свыше миллиарда евро, однако для того, чтобы их конфисковать, необходимо внести поправки в Конституцию.
«Страна стартапов». Запад в восторге от успеха украинского «цифрового государства», при посредничестве США технологию портала «Дія» хотят экспортировать сразу в несколько стран мира. Даже Вашингтон может извлечь для себя важные уроки из успеха украинцев.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.