День финансов: более 1000 миллионеров, ставки на пике, "страна стартапов" Сегодня 17:50

В пятницу, 26 мая, Finance.ua в новой статье рассмотрел несколько вариантов инвестиций, которые могут подойти военнослужащим без какого-либо инвестиционного опыта.

Ставки по гривневым депозитам на пике за три года. В ближайшие несколько месяцев — вероятно, последняя . В ближайшие несколько месяцев — вероятно, последняя возможность , когда украинцы будут видеть самые высокие за последние три года ставки по депозитам в банках. Встречающиеся на рынке предложения иногда очень привлекательны — до 20−21% годовых не только на краткосрочные, но и на годовые вклады.

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Скидки и рассрочка на новые квартиры. Украинские застройщики активно Украинские застройщики активно пытаются стимулировать жителей страны к покупке жилья. На фоне низкого спроса акции объявили уже в 21% всех новых жилых комплексов (ЖК) в стране, а рассрочку предлагают в 74% объектов.

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Польша заморозила российские активы в миллиард евро. Польша уже заморозила Польша уже заморозила активы российских олигархов на сумму свыше миллиарда евро, однако для того, чтобы их конфисковать, необходимо внести поправки в Конституцию.

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