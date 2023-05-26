"Країна стартапів": на Заході пророчать "цифрове майбутнє" для післявоєнної України - FT — Finance.ua

"Країна стартапів": на Заході пророчать "цифрове майбутнє" для післявоєнної України - FT Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

"Країна стартапів": на Заході пророчать "цифрове майбутнє" для післявоєнної України - FT

Захід захоплений успіхом української «цифрової держави», за посередництва США технологію порталу «Дія» хочуть експортувати відразу в кілька країн світу. Навіть Вашингтон може винести для себе важливі уроки з успіху українців.

Про це пише Financial Times

Видання із захопленням розповідає про візит до Вашингтона українського «віце-прем'єра у футболці» Михайла Федорова, який «виголосив пристрасну промову перед переповненою аудиторією» в американській столиці.

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«Спочатку це (веб-портал і додаток „Дія“. — Ред.) виглядало як скромний інструмент для боротьби з корупцією і перетворення України в цифрову державу. Але його використання зросло до вражаючої міри. Додаток встановлено на 70% всіх українських телефонів, а 19 млн громадян, тобто близько половини населення, регулярно користуються сотнею з гаком сервісів, наявних в ньому», — пише FT.

Перераховуючи функції, доступні в додатку, поряд з оформленням цифрових документів і сплатою податків автор публікації згадує можливість управляти безпілотниками і збивати їх, а також можливість повідомляти про пересування російських військ і запитувати фінансову допомогу, «коли бомби руйнують їхні будинки».

Український проект виявився настільки успішним, що уряди США і Великобританії, які раніше давали гранти на створення порталу «Дія», тепер працюють з українським урядом над експортом цієї технології. Зокрема, Естонія вже вирішила запозичити цю технологію. Влада США зараз працює з Замбією, Косово і Колумбією, щоб вони також імпортували український код.

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Глава Агентство США з міжнародного розвитку Саманта Пауер заявила в коментарі виданню, що «всі повинні позаздрити» українській технології. За її словами, навіть федеральна влада США може винести уроки з досвіду України, враховуючи низький рівень цифровізації уряду в США.

«„Дія“ є ще однією ознакою стійкості України. Той факт, що Київ розширив додаток під час війни і захистив його від кіберзломів, вражає», — констатує FT.

При цьому успіх даної технології вказує на те, яким може стати післявоєнне майбутнє України, вважають автори публікації. Якщо до російського вторгнення в економіці країни переважали сільське господарство і важка промисловість, то тепер українська влада хоче зробити Україну країною, що створює технології, за прикладом Ізраїлю.

«Оскільки в Україні також є полчища технічно підкованих громадян, діаспора і все більш підприємницька культура, офіційні особи в Києві прагнуть повідомити потенційним іноземним інвесторам, що це наступна країна „стартапів“. Україна здатна здивувати з позитивного боку», — пише видання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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