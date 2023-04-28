Чи буде ChatGPT у «Дії»: Михайло Федоров хоче впровадити ШІ у державні сервіси — Finance.ua

Чи буде ChatGPT у «Дії»: Михайло Федоров хоче впровадити ШІ у державні сервіси Сьогодні 15:36 — Фінтех і Картки

Чи буде ChatGPT у «Дії»: Михайло Федоров хоче впровадити ШІ у державні сервіси, forbes.ua

Мінцифри веде консультації з американською OpenAI і хоче впроваджувати ШІ-технології у державні сервіси. Як це може виглядати та чи скоро станеться — розповідає Михайло Федоров.

На відміну від інших країн Україна планує розвивати штучний інтелект, а не забороняти його, заявив голова Мінцифри Михайло Федоровна конференції «Надлюди» від Forbes. ШІ вже активно використовується на фронті і має з’явитися у «мирних» сервісах. Який вигляд це може мати?

Як Федоров ставиться до ШІ

"Якщо інші країни зараз думають, як заборонити штучний інтелект, ми, навпаки, думаємо, як зробити так, щоб Україна вибухнула в хорошому сенсі. В сенсі продуктів, спеціалістів з розвитку штучного інтелекту. Ми впевнені, що за цим майбутнє.

Або ти почнеш використовувати штучний інтелект, або він замінить тебе. Багато людей бояться штучного інтелекту і говорять, а що ж буде там з тисячами держслужбовців, а що ж буде з тисячами співробітників компаній? Я вважаю, що, навпаки, відкривається потужний ринок, потрібно вивчати штучний інтелект. Зʼявиться багато нових спеціалістів, нових професій. Це тренд, який потрібно очолити, а не тікати від цього тренду", — каже Федоров.

Як Україна використовує ШІ у війні з росією

З самого початку вторгнення Мінцифра звʼязалася з компаніями, які займаються штучним інтелектом. Наприклад, компанія Clearview AI, яка через розпізнавання облич може знаходити людей в соціальних мережах, на різних платформах.

"В Київській, Чернігівській областях російські загарбники, ці грабіжники, ці бандити, грабували будинки наших з вами громадян, і потім відправляли доставку через білорусь у свої міста. Завдяки даним з камер штучний інтелект розпізнав обличчя і відразу були знайдені ці люди: їхні сторінки, їхні близькі і так далі.

Ми організували певний канал постійного отримання інформації з поля бою. Він активно допомагав швидко отримувати фото поранених, вбитих росіян, знаходити їхні контакти в соціальних мережах і відправляти туди ці фото. Тобто показувати, що відбувається реальна війна, а не те, що показують росіянам по телебаченню", — зазначив очільник Мінцифри.

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На сьогодні багато спеціальних наших служб, правоохоронні органи використовують подібні інструменти, не тільки Clearview AI, щоб знаходити російських злочинців.

"Сьогодні у нас технологічна війна. Наступний приклад — використання штучного інтелекту для того, щоб розшифровувати супутникові знімки. Ми також збираємо з поля бою дуже багато різної інформації через безпілотники. Цей штучний інтелект навчається, він може відрізняти різні види озброєння, забудови і так далі й давати важливу якісну інформацію, яку можна використовувати в системах ситуаційної обізнаності.

ШІ активно впроваджується для навчання комплексів БПЛА, щоб розпізнавати обʼєкти на полі бою в режимі реального часу. Якщо оператор БПЛА втомився, особливо посеред дерев чи вночі, дуже важко на око розпізнати конкретний обʼєкт. А штучний інтелект допомагає. Ця технологія ще не масова, вона тільки починає розвиватися, але ми бачимо успішні кейси застосування", — розповідає представник Мінцифри.

Чи буде ШІ в «Дії» та інших державних сервісах

За словами Федорова, міністерство працює над віртуальним помічником «Надія», який, можливо, зʼявиться в «Дії». Це робоча назва.

"Це віртуальний помічник такого нового покоління. Ми спілкуємося з компанією OpenAI, щоб максимально автоматизувати і зробити зрозумілою мовою відповідь на будь-яке ваше питання.

Наприклад, ви говорите: «Надія, знайди ЦНАП поруч зі мною, який знаходиться в такому-то районі, в такому-то місті, і скажи, які послуги можна отримати». І тобі людською мовою максимально персоналізовано дається відповідь, де можна знайти цей ЦНАП, і так далі.

Йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку «Дія», а взагалі про будь-яку відповідь на питання, що стосується державних сервісів" , - поділився планами міністр.

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