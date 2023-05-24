Застосунки на базі "Дії" почали створювати Ефіопія та Занзібар - Федоров — Finance.ua

Застосунки на базі "Дії" почали створювати Ефіопія та Занзібар - Федоров Сьогодні 11:14 — Технології&Авто

Застосунки на базі "Дії" почали створювати Ефіопія та Занзібар - Федоров

Після запуску естонського застосунку mRiik на базі «Дії», створення власних застосунків на основі українського застосунку розпочали Ефіопія та Занзібар.

Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції «Diia in DC: презентація цифрових досягнень України» США.

«Естонія вже взяла коди „Дії“ як основу для створення свого власного державного застосунку. Це якісний продукт. Ефіопія та Занзібар також почали запроваджувати „Дію“. Ми зараз у стадії проведення переговорів з іншими країнами для укладення такої ж угоди», — сказав міністр.

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Глава USAID Саманта Павер заявила, що Україна була досі відома як житниця світу, що експортує пшеницю і кукурудзу в ближні і далекі країни, але зараз вона стає відомою через новий продукт.

«Мінцифри працює над тим, щоб „Дія“ стала інструментом відкритого джерела, який доступний іншим країнам для розвитку їхньої цивільної інфраструктури. І інші країни, включно з такими лідерами управління, як Естонія, переймають цей досвід, адаптують його під себе, будують щось подібне до „Дії“ у себе», — зазначила Павер.

У січні USAID оголосила, що підтримуватиме ті країни, які хочуть просуватися шляхом цифрової трансформації та розвивати свої можливості електронного урядування. Зараз Агентство працює з Колумбією, Косово та Замбією.

«Починаємо з цих трьох країн для того, щоб починати партнерство, розвивати нові цифрові послуги для громадян, розвивати інноваційні легкі платформи, подібні до тих, що ви побачите (під час презентації „Дія“. — Ред.)», — сказала Павер.

Вона наголосила, що фонд продовжить розвивати тісне партнерство з Україною в подальшому розвитку «Дії» і має намір сприяти співпраці з іншими країнами, «щоб українське лідерство надихало на нові цифрові трансформації глобально».

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