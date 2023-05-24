Застосунки на базі "Дії" почали створювати Ефіопія та Занзібар - Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Застосунки на базі "Дії" почали створювати Ефіопія та Занзібар - Федоров

Технології&Авто
13
Застосунки на базі "Дії" почали створювати Ефіопія та Занзібар - Федоров
Застосунки на базі "Дії" почали створювати Ефіопія та Занзібар - Федоров
Після запуску естонського застосунку mRiik на базі «Дії», створення власних застосунків на основі українського застосунку розпочали Ефіопія та Занзібар.
Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції «Diia in DC: презентація цифрових досягнень України» США.
«Естонія вже взяла коди „Дії“ як основу для створення свого власного державного застосунку. Це якісний продукт. Ефіопія та Занзібар також почали запроваджувати „Дію“. Ми зараз у стадії проведення переговорів з іншими країнами для укладення такої ж угоди», — сказав міністр.
Читайте також
Глава USAID Саманта Павер заявила, що Україна була досі відома як житниця світу, що експортує пшеницю і кукурудзу в ближні і далекі країни, але зараз вона стає відомою через новий продукт.
«Мінцифри працює над тим, щоб „Дія“ стала інструментом відкритого джерела, який доступний іншим країнам для розвитку їхньої цивільної інфраструктури. І інші країни, включно з такими лідерами управління, як Естонія, переймають цей досвід, адаптують його під себе, будують щось подібне до „Дії“ у себе», — зазначила Павер.
Місце для вашої реклами
У січні USAID оголосила, що підтримуватиме ті країни, які хочуть просуватися шляхом цифрової трансформації та розвивати свої можливості електронного урядування. Зараз Агентство працює з Колумбією, Косово та Замбією.
Читайте також
«Починаємо з цих трьох країн для того, щоб починати партнерство, розвивати нові цифрові послуги для громадян, розвивати інноваційні легкі платформи, подібні до тих, що ви побачите (під час презентації „Дія“. — Ред.)», — сказала Павер.
Вона наголосила, що фонд продовжить розвивати тісне партнерство з Україною в подальшому розвитку «Дії» і має намір сприяти співпраці з іншими країнами, «щоб українське лідерство надихало на нові цифрові трансформації глобально».

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.