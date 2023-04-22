У Мінцифри розповіли, які нові послуги з'являться у "Дії" протягом весни 2023 року — Finance.ua
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У Мінцифри розповіли, які нові послуги з'являться у "Дії" протягом весни 2023 року

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У Мінцифри розповіли, які нові послуги з'являться у "Дії" протягом весни 2023 року
У Мінцифри розповіли, які нові послуги з'являться у "Дії" протягом весни 2023 року
У квітні Мінцифри планує запустити послуги заміни посвідчення водія, скасування шерингу авто та витяг про несудимість. А протягом весни у «Дії» з’явиться можливість розмитнення та перереєстрації авто.
Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік.
«Від початку повномасштабного вторгнення Мінцифри запустили 52 сервіси. У квітні ми плануємо запустити послугу заміни посвідчення водія. Якщо ти втратив або пошкодив посвідчення водія, то через „Дію“ його можна буде відновити у цифровому форматі або замовити пластикове», — каже Банік.
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Він додав, що також у квітні буде доступна послуга скасування шерингу авто та витяг про несудимість. Також найближчим часом з’явиться послуга розмитнення авто.
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«Трохи згодом запустимо послугу розмитнення та перереєстрації авто через „Дію“. Однак спочатку треба вирішити це питання на законодавчому рівні. Також будемо працювати над освітніми проєктами, електронними та соціальними сервісами, які потрібні у військовий час», — каже Банік.
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Банік сподівається, що протягом весни вдасться знайти рішення, яке погодить парламент і ця послуга буде доступна у «Дії». За його словами, зараз розробляється нова формула розрахунку розмитнення автівки, щоб для дорогих авто не коштувало дешевше, ніж для бюджетних машин.

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За матеріалами:
Діло
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