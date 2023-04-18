У Мінцифри пояснили, чому неможливо розсилати повістки через "Дію" та месенджери — Finance.ua

У Мінцифри пояснили, чому неможливо розсилати повістки через "Дію" та месенджери Сьогодні 17:01 — Казна та Політика

У Мінцифри пояснили, чому неможливо розсилати повістки через "Дію" та месенджери

В Україні є законодавча процедура, як потрібно доставляти повістки до отримувачів, а «Дія» та месенджери не входять у цей перелік процесів.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік.

Так, за словами Баніка, чутки про отримання повістки через «Дію» з’явились, коли Мінцифри запустили судові сповіщення через застосунок.

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«Потім хтось перекрутив цю інформацію, прибравши слово „судові“, і сарафанне радіо рознесло, що запустять повістки через „Дію“. Ми пояснили, що цього не буде, але потім почали говорити, що будуть роздавати повістки через месенджери», — каже Банік.

Він пояснив, чому через «Дію» та месенджери неможливо розсилати повістки.

«Це така народна творчість (мається на увазі чутки про розсилку повісток через „Дію“ та месенджери. — Ред.), тому що через „Дію“ та месенджери неможливо роздавати повістки. Для цього треба прив’язати номер телефону людини до її даних у реєстрі. В Україні це неможливо, бо, купуючи сім-картку, тобі не потрібно її реєструвати за паспортом», — зазначив він.

Банік підкрислив, що в Україні є законодавча процедура, як потрібно доставляти повістки, а «Дія» та месенджери не входять у цей перелік процесів.

Нагадаємо, що напередодні представник президента України у Верховній Раді, нардеп Федір Веніславський в ефірі телемарафон заявив, що нібито у майбутньому в «Дії» реалізують ідею надсилання повісток.

Незабаром Федоров, не називаючи ім’я Веніславського, спростував цю інформацію. Він підкреслив, що відомство ні розробляє, ні планує це робити в майбутньому.

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