Знижки та розстрочка на нові квартири: що забудовники пропонують українцям — Finance.ua
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Знижки та розстрочка на нові квартири: що забудовники пропонують українцям

Нерухомість
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Знижки та розстрочка на нові квартири: що забудовники пропонують українцям
Знижки та розстрочка на нові квартири: що забудовники пропонують українцям
Українські забудовники активно намагаються стимулювати мешканців країни до купівлі житла. На тлі низького попиту акції оголосили вже в 21% всіх нових житлових комплексів (ЖК) в країні, а розстрочку пропонують у 74% об'єктів. При цьому зріс і розмір знижок, розповіли аналітики ринку нерухомості та девелопери порталу «Мінфін».
«Якщо до повномасштабного вторгнення знижки на первинну продукцію на рівні 15−20% вважалися чимось фантастичним, то зараз це цілком реально», — зазначила директор з маркетингу Alliance Novobud Ірина Михальова.
У більшості випадків великі знижки до 20% пропонують тим, хто готовий купити квартиру відразу зі 100% оплатою. Альтернативний варіант — можливість придбати паркінг, комору тощо із знижкою до 30%.
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Ще одна популярна послуга від забудовників — розстрочка до 5 років. Початковий внесок зазвичай становить 30−50% загальної вартості житла.
Проте, як зазначають учасники ринку, у кожному разі застосовується індивідуальний підхід з урахуванням можливостей покупця. Наприклад, може пропонуватися менший перший внесок або фіксація ціни за курсом долара. Зазвичай для прив’язки використовують офіційний курс 36,6 грн/дол.

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Серед нових пропозицій — можливість зворотного викупу. «Суть зворотного викупу в тому, що ми, згідно з договором, зобов’язуємося викупити житло після закінчення будівництва у покупця, якщо він виявить таке бажання. Як правило, така можливість пропонується інвесторам, які купують квартири на ранніх стадіях будівництва», — розповіла директор з маркетингу DIM Дар’я Бєдя.
Загалом експерти з нерухомості впевнені: поки первинний ринок нерухомості не активно включатиметься до державних програм пільгової іпотеки, забудовники й надалі вигадуватимуть спецпропозиції. Цього вимагає потребує розширення кола покупців.
За матеріалами:
Обозреватель
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