День финансов: аварийные отключения света, новые требования к публичным закупкам, система «Пульс»
В понедельник, 13 октября, расскажем об аварийных отключениях, новых требованиях к публичным закупкам и где найти работу из дома.
Аварийные отключения света
Сегодня, 13 октября, в 5 областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак на объекты энергетики. Как пишет ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии уже применены в Днепропетровской и Донецкой областях по команде Укрэнерго.
«Сделано в Украине»
Правительство усилило требования к включению товаров в перечень с подтвержденной степенью локализации, используемого в публичных закупках через систему Prozorro.
Система «Пульс»
В Украине запустят экспериментальный проект для взаимодействия бизнеса и государства — информационную систему «Пульс». Она должна заработать уже в начале 2026 года.
Программа «Доступные кредиты 5−7-9%»
Кабмин принял решение, которое расширяет возможности и программы «Доступные кредиты 5−7-9%» для предпринимателей из прифронтовых регионов.
🧐Сегодня также в этом материале Finance.ua рассказывает о видении инициативы и ее перспективах, почему это важно для Украины и о международном опыте. Об этом читайте в новой статье ниже:
👛Система пенсионных накоплений в смартфоне: насколько это реально для Украины
Октябрьская подборка вакансий
Удаленная работа давно перестала быть исключением — сегодня это реальная возможность строить карьеру без привязки к городу или офису. Гибкий график, экономия времени на дорогу, больше свободы в выборе места жительства — все это делает формат remote все более привлекательным для специалистов разных сфер.
Рынок недвижимости Украины оживает
Активное строительство, стабильный рост цен и высокий спрос свидетельствуют о постепенном восстановлении отрасли после шока, вызванного войной.
Передача банковских карт в «аренду»
Никогда и никому не передавайте свою банковскую карту физически, или данные для доступа к ней. Вы никогда не получите от этого больше, чем потеряете. Об этом предупредил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
