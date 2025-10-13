День финансов: аварийные отключения света, новые требования к публичным закупкам, система «Пульс» Сегодня 17:35

В понедельник, 13 октября, расскажем об аварийных отключениях, новых требованиях к публичным закупкам и где найти работу из дома.

Аварийные отключения света

Сегодня, 13 октября, в 5 областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак на объекты энергетики. Как пишет ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии уже применены в Днепропетровской и Донецкой областях по команде Укрэнерго.

«Сделано в Украине»

Правительство усилило требования к включению товаров в перечень с подтвержденной степенью локализации, используемого в публичных закупках через систему Prozorro.

Система «Пульс»

В Украине запустят экспериментальный проект для взаимодействия бизнеса и государства — информационную систему «Пульс». Она должна заработать уже в начале 2026 года.

Программа «Доступные кредиты 5−7-9%»

Кабмин принял решение, которое расширяет возможности и программы «Доступные кредиты 5−7-9%» для предпринимателей из прифронтовых регионов.

🧐Сегодня также в этом материале Finance.ua рассказывает о видении инициативы и ее перспективах, почему это важно для Украины и о международном опыте. Об этом читайте в новой статье ниже:

Октябрьская подборка вакансий

Удаленная работа давно перестала быть исключением — сегодня это реальная возможность строить карьеру без привязки к городу или офису. Гибкий график, экономия времени на дорогу, больше свободы в выборе места жительства — все это делает формат remote все более привлекательным для специалистов разных сфер.

Рынок недвижимости Украины оживает

Активное строительство, стабильный рост цен и высокий спрос свидетельствуют о постепенном восстановлении отрасли после шока, вызванного войной.

Передача банковских карт в «аренду»

Никогда и никому не передавайте свою банковскую карту физически, или данные для доступа к ней. Вы никогда не получите от этого больше, чем потеряете. Об этом предупредил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.