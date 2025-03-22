Деловая активность в феврале упала до самого низкого уровня за последние два месяца — исследование ИЭИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Деловая активность в феврале упала до самого низкого уровня за последние два месяца — исследование ИЭИ

Казна и Политика
20
Деловая активность в феврале упала до самого низкого уровня за последние два месяца — исследование ИЭИ
Деловая активность в феврале упала до самого низкого уровня за последние два месяца — исследование ИЭИ, Фото: freepik
Индекс возобновления деловой активности приобрел самое низкое значение за последние два месяца и приобрел значение нуля, хотя производственные планы на следующие три месяца продолжили рост второй месяц подряд.
Об этом сообщает в результатах ежемесячного опроса предприятий Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).
Читайте также
«В феврале 21,1% опрошенных сказали, что их деловая активность „лучше“, но этот показатель сократился с 27,8% в январе. Еще 20,7% сказали, что „хуже“, и это больше, чем предыдущие 18,5%. В целом февральский показатель ИВДА самый худший с марта 2023 года».
В ИЭИ подчеркнули, что 58,1% респондентов не почувствовали никаких изменений деловой активности.

Бизнес увереннее смотрит в будущее

По словам Кузякив, показатель долгосрочной неопределенности (на два года вперед) снизился, что говорит о росте уверенности бизнеса в своем будущем.
Читайте также
Она подчеркнула, что в прошлом году между мартом и февралем наблюдалась похожая ситуация. В этом году доля респондентов, которые не смогли ответить, что у них будет на предприятии через два года, сократилась на 8 процентных пунктов — до 29% с 37%.
Кроме того, в феврале 79,5% бизнесов ожидали, что через два года они останутся на текущем уровне производства. При этом доля планирующих расширить деятельность достигала более 15%, а планирующих ее сузить — 5%.
Индекс ожидаемых изменений производства продолжил расти второй месяц подряд (до 0,37) за счет увеличения до 36,1% доли предприятий, которые в ближайшие три-четыре месяца планируют увеличивать выпуск продукции.
Читайте также
И третий месяц подряд растет индекс ожидаемых изменений экспорта (до 0,41) — уже рекордные за год 43,1% предприятий ожидают роста своего экспорта в ближайшее время.
Однако средний срок новых заказов снизился до 5,7 месяца с 6,3. Среди отраслей с крупнейшими портфелями заказов — деревообрабатывающая промышленность и производство тканей, одежды и обуви, с наименьшими — полиграфическая отрасль.

Главное препятствие для ведения бизнеса

Отмечается, что главным препятствием для ведения бизнеса в военное время остается нехватка рабочей силы в результате призыва и/или выезда сотрудников.
Читайте также
Как подчеркнул старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел, в январе этот показатель составлял 65%, в феврале — 64%. С другой стороны, есть определенные изменения в следующих двух препятствиях для ведения бизнеса. В феврале проблема роста цен немного актуализировалась — об этом сообщили 56% респондентов. А «опасно работать» осталось на прежнем уровне — 52%.
Кроме того, в ИЭИ подчеркнули, что доля предприятий, обеспокоенных ростом цен на сырье и материалы, достигла максимального показателя с августа 2023 года — 56%. В то время как 52% бизнеса, который считает опасные условия работы препятствием для своего бизнеса, — это локальный минимум за последние полгода.
Наиболее существенным изменением в рейтинге препятствий за февраль стало сокращение показателя «уменьшение спроса на продукцию или услуги» до 29% с 39%. Пятерку основных проблем замыкает препятствие «перебои с электро-, водо- или теплоснабжением», на которое в феврале указывали только 18% опрошенных.
Читайте также
«Коррупция» и «давление со стороны правоохранительных органов», как и во время предыдущих волн, остались несущественными по сравнению с другими препятствиями. Доля негативных оценок правительства уменьшается четвертый месяц подряд — в феврале до 21%, тогда как доля нейтральных оценок выросла до 66%.
Напомним, в феврале индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 46,9 по сравнению с 41 в январе, но остался ниже показателя 47,5, зафиксированного в феврале 2024 года.
Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

Пройти опрос

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems