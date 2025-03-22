Деловая активность в феврале упала до самого низкого уровня за последние два месяца — исследование ИЭИ Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Деловая активность в феврале упала до самого низкого уровня за последние два месяца — исследование ИЭИ, Фото: freepik

Индекс возобновления деловой активности приобрел самое низкое значение за последние два месяца и приобрел значение нуля, хотя производственные планы на следующие три месяца продолжили рост второй месяц подряд.

Об этом сообщает в результатах ежемесячного опроса предприятий Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

«В феврале 21,1% опрошенных сказали, что их деловая активность „лучше“, но этот показатель сократился с 27,8% в январе. Еще 20,7% сказали, что „хуже“, и это больше, чем предыдущие 18,5%. В целом февральский показатель ИВДА самый худший с марта 2023 года».

В ИЭИ подчеркнули, что 58,1% респондентов не почувствовали никаких изменений деловой активности.

Бизнес увереннее смотрит в будущее

По словам Кузякив, показатель долгосрочной неопределенности (на два года вперед) снизился, что говорит о росте уверенности бизнеса в своем будущем.

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Она подчеркнула, что в прошлом году между мартом и февралем наблюдалась похожая ситуация. В этом году доля респондентов, которые не смогли ответить, что у них будет на предприятии через два года, сократилась на 8 процентных пунктов — до 29% с 37%.

Кроме того, в феврале 79,5% бизнесов ожидали, что через два года они останутся на текущем уровне производства. При этом доля планирующих расширить деятельность достигала более 15%, а планирующих ее сузить — 5%.

Индекс ожидаемых изменений производства продолжил расти второй месяц подряд (до 0,37) за счет увеличения до 36,1% доли предприятий, которые в ближайшие три-четыре месяца планируют увеличивать выпуск продукции.

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И третий месяц подряд растет индекс ожидаемых изменений экспорта (до 0,41) — уже рекордные за год 43,1% предприятий ожидают роста своего экспорта в ближайшее время.

Однако средний срок новых заказов снизился до 5,7 месяца с 6,3. Среди отраслей с крупнейшими портфелями заказов — деревообрабатывающая промышленность и производство тканей, одежды и обуви, с наименьшими — полиграфическая отрасль.

Главное препятствие для ведения бизнеса

Отмечается, что главным препятствием для ведения бизнеса в военное время остается нехватка рабочей силы в результате призыва и/или выезда сотрудников.

Как подчеркнул старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел, в январе этот показатель составлял 65%, в феврале — 64%. С другой стороны, есть определенные изменения в следующих двух препятствиях для ведения бизнеса. В феврале проблема роста цен немного актуализировалась — об этом сообщили 56% респондентов. А «опасно работать» осталось на прежнем уровне — 52%.

Кроме того, в ИЭИ подчеркнули, что доля предприятий, обеспокоенных ростом цен на сырье и материалы, достигла максимального показателя с августа 2023 года — 56%. В то время как 52% бизнеса, который считает опасные условия работы препятствием для своего бизнеса, — это локальный минимум за последние полгода.

Наиболее существенным изменением в рейтинге препятствий за февраль стало сокращение показателя «уменьшение спроса на продукцию или услуги» до 29% с 39%. Пятерку основных проблем замыкает препятствие «перебои с электро-, водо- или теплоснабжением», на которое в феврале указывали только 18% опрошенных.

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«Коррупция» и «давление со стороны правоохранительных органов», как и во время предыдущих волн, остались несущественными по сравнению с другими препятствиями. Доля негативных оценок правительства уменьшается четвертый месяц подряд — в феврале до 21%, тогда как доля нейтральных оценок выросла до 66%.

Напомним, в феврале индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 46,9 по сравнению с 41 в январе, но остался ниже показателя 47,5, зафиксированного в феврале 2024 года.

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