ЕС выделит 1,6 млрд евро украинскому бизнесу: условия конкурса — Finance.ua

ЕС выделит 1,6 млрд евро украинскому бизнесу: условия конкурса Сегодня 11:02 — Личные финансы

ЕС выделит 1,6 млрд евро украинскому бизнесу: условия конкурса

Управляющий совет Ukraine Investment Framework 7 марта объявил конкурс заявок для операций по опосредованному кредитованию микро-, малых и средних предприятий через банки. Конкурс направлен на расширение доступа к финансированию, в частности, для бизнесов в регионах, подвергшихся последствиям войны, а также компаний, основанных ВПЛ, ветеранами и другими группами, пострадавшими от войны. Дополнительно предусмотрена поддержка мер по разминированию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Общая максимальная сумма конкурса составляет 1,6 миллиарда евро, из которых:

1,4 миллиарда евро в виде кредитных гарантий,

и еще 200 миллионов евро — гранты и техническая помощь.

Новый конкурс для банковского сектора в рамках UIF — это важный шаг в направлении инвестиций именно в частный сектор. Мы стремимся к созданию условий, при которых малые и средние предприятия, обеспечивающие около 80% рабочих мест в Украине, получат более широкий доступ к необходимому финансированию. Особый акцент — на поддержке предприятий, которые работают в пострадавших регионах, трудоустраивают ветеранов, внутренне перемещенных лиц и представителей уязвимых групп", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Подробно о программе

Программа помогает малому и среднему бизнесу получить финансирование, уменьшая риски для банков. Благодаря этому предприниматели могут получить кредиты с меньшими требованиями к залогу, что особенно важно для развития их дела.

Основные условия конкурса:

По меньшей мере 50% финансирования — для бизнесов в пострадавших регионах, компаний ВПЛ, ветеранов или тех, кто нанимает людей из этих групп.

По меньшей мере 75% финансирования предусмотрено для МСП и 25% для МСП+, согласно приоритетам конкурса.

Дополнительная поддержка — для предприятий, занимающихся разминированием.

По меньшей мере 50% средств — на капитальные инвестиции.

Чем большее финансирование для поддержки уязвимых категорий, тем выше уровень гарантийного покрытия может получить банк.

До 60% грантов предусмотрено на бизнес-проекты, объединяющие модернизацию производства, энергетическую безопасность и поддержку предприятий, пострадавших от войны.

Читайте также Украинский бизнес улучшил оценки деловой активности: что повлияло

В рамках объявленного конкурса международные финансовые организации (МФО) формируют свои предложения для подачи на финансирование. После этого они будут утверждены Еврокомиссией и правительством Украины. Ожидается, что новое финансирование для украинского бизнеса будет доступно во второй половине этого года.

На данный момент бизнесы могут обращаться к банкам-партнерам, чтобы подать заявку на финансирование, которое станет возможно после утверждения поданных инициатив.

На сегодняшний день уже более 15 банков-партнеров работают в рамках UIF, в частности ПриватБанк , Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк и Банк Львов. Список банков может расширяться.

Чтобы ознакомиться с полным перечнем банков-партнеров и текущими программами финансирования для МСП в рамках Ukraine Investment Framework, украинским предприятиям рекомендуется пересмотреть руководство по привлечению финансирования, содержащее подробную информацию о доступных программах от украинских банков в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.

Читайте также Каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины (инфографика)

Кроме того, Управляющий совет UIF одобрил восемь новых инвестиционных программ для поддержки экономики Украины. Они были представлены в рамках первого этапа конкурса на финансирование от UIF, объявленного в сентябре 2024 года.

Реализация этих инвестиционных программ будет осуществляться партнерами, в частности:

Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР),

Банком развития Совета Европы (CEB),

Польским банком развития (BGK),

Чешским банком развития (NRB),

Словацким экспортно-импортным банком (Eximbanka)

Всемирным банком — Международным банком реконструкции и развития (IBRD).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.