ЕС выделит 1,6 млрд евро украинскому бизнесу: условия конкурса — Finance.ua

ЕС выделит 1,6 млрд евро украинскому бизнесу: условия конкурса
Управляющий совет Ukraine Investment Framework 7 марта объявил конкурс заявок для операций по опосредованному кредитованию микро-, малых и средних предприятий через банки. Конкурс направлен на расширение доступа к финансированию, в частности, для бизнесов в регионах, подвергшихся последствиям войны, а также компаний, основанных ВПЛ, ветеранами и другими группами, пострадавшими от войны. Дополнительно предусмотрена поддержка мер по разминированию.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
Общая максимальная сумма конкурса составляет 1,6 миллиарда евро, из которых:
- 1,4 миллиарда евро в виде кредитных гарантий,
- и еще 200 миллионов евро — гранты и техническая помощь.
Новый конкурс для банковского сектора в рамках UIF — это важный шаг в направлении инвестиций именно в частный сектор. Мы стремимся к созданию условий, при которых малые и средние предприятия, обеспечивающие около 80% рабочих мест в Украине, получат более широкий доступ к необходимому финансированию. Особый акцент — на поддержке предприятий, которые работают в пострадавших регионах, трудоустраивают ветеранов, внутренне перемещенных лиц и представителей уязвимых групп", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Подробно о программе
Программа помогает малому и среднему бизнесу получить финансирование, уменьшая риски для банков. Благодаря этому предприниматели могут получить кредиты с меньшими требованиями к залогу, что особенно важно для развития их дела.
Основные условия конкурса:
- По меньшей мере 50% финансирования — для бизнесов в пострадавших регионах, компаний ВПЛ, ветеранов или тех, кто нанимает людей из этих групп.
- По меньшей мере 75% финансирования предусмотрено для МСП и 25% для МСП+, согласно приоритетам конкурса.
- Дополнительная поддержка — для предприятий, занимающихся разминированием.
- По меньшей мере 50% средств — на капитальные инвестиции.
- Чем большее финансирование для поддержки уязвимых категорий, тем выше уровень гарантийного покрытия может получить банк.
- До 60% грантов предусмотрено на бизнес-проекты, объединяющие модернизацию производства, энергетическую безопасность и поддержку предприятий, пострадавших от войны.
В рамках объявленного конкурса международные финансовые организации (МФО) формируют свои предложения для подачи на финансирование. После этого они будут утверждены Еврокомиссией и правительством Украины. Ожидается, что новое финансирование для украинского бизнеса будет доступно во второй половине этого года.
На данный момент бизнесы могут обращаться к банкам-партнерам, чтобы подать заявку на финансирование, которое станет возможно после утверждения поданных инициатив.
На сегодняшний день уже более 15 банков-партнеров работают в рамках UIF, в частности ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк и Банк Львов. Список банков может расширяться.
Чтобы ознакомиться с полным перечнем банков-партнеров и текущими программами финансирования для МСП в рамках Ukraine Investment Framework, украинским предприятиям рекомендуется пересмотреть руководство по привлечению финансирования, содержащее подробную информацию о доступных программах от украинских банков в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.
Кроме того, Управляющий совет UIF одобрил восемь новых инвестиционных программ для поддержки экономики Украины. Они были представлены в рамках первого этапа конкурса на финансирование от UIF, объявленного в сентябре 2024 года.
Реализация этих инвестиционных программ будет осуществляться партнерами, в частности:
- Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР),
- Банком развития Совета Европы (CEB),
- Польским банком развития (BGK),
- Чешским банком развития (NRB),
- Словацким экспортно-импортным банком (Eximbanka)
- Всемирным банком — Международным банком реконструкции и развития (IBRD).
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