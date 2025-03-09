Украинский бизнес улучшил оценки деловой активности: что повлияло — Finance.ua

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Украинский бизнес улучшил оценки деловой активности: что повлияло

Казна и Политика
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Украинский бизнес улучшил оценки деловой активности: что повлияло
Украинский бизнес улучшил оценки деловой активности: что повлияло
В феврале индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 46,9 по сравнению с 41 в январе, но остался ниже показателя 47,5, зафиксированного в феврале 2024 года.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Что повлияло на настроения бизнеса

В Нацбанке отмечают, что драйверами положительного влияния на ожидания предприятий всех секторов были оживление внутреннего спроса, наращивание производства и увеличение предложения товаров.
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В то же время сдерживающими факторами оставались:
  • дальнейшие обстрелы критической инфраструктуры;
  • увеличение расходов бизнеса на оплату труда, отопление и электроэнергию в зимний период;
  • дефицит рабочей силы;
  • инфляционные процессы.
Предприятия промышленности наиболее оптимистично оценили результаты своей деятельности благодаря оживлению потребительского спроса и наращиванию производства. Секторальный индекс в феврале составил 50,2 (в январе 2025 года — 42, в феврале 2024 — 48,3).
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Предприятия торговли существенно улучшили оценки своей деловой активности благодаря оживлению внутреннего спроса и достаточному предложению товаров. Показатель составил 49,2 (в январе 2025 — 40, в феврале 2024 — 50,1).
Предприятия строительства существенно смягчили, но сохранили сдержанные оценки текущих экономических результатов, учитывая сезонность строительных работ, существенное похолодание и дефицит рабочей силы.
Индекс в феврале был на уровне 44,7 по сравнению с 37,2 в январе 2025 года и 43,7 в феврале 2024 года.
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Предприятия сферы услуг несколько улучшили свои ожидания, однако наиболее сдержанно среди всех секторов оценили свои экономические перспективы, учитывая дефицит квалифицированных кадров, а также увеличение расходов бизнеса на оплату труда, отопление и электроэнергию в зимний период.
Показатель составил 42,2 в феврале (в январе 2025 — 41,1, в феврале 2024 — 45,3).
Напомним, женское предпринимательство в Украине стремительно набирает обороты — более двух третей (68%) украинок рассматривали возможность открытия собственного дела. Для 48% опрошенных предпринимателей главным стимулом открытия бизнеса стала возможность реализовать свою мечту.
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По материалам:
Finance.ua
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