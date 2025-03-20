Налоговая зафиксировала рост выручек бизнеса: в каких сегментах больше всего — Finance.ua

Налоговая зафиксировала рост выручек бизнеса: в каких сегментах больше всего Сегодня 14:03

Налоговая зафиксировала рост выручек бизнеса: в каких сегментах больше всего

Государственная налоговая служба Украины фиксирует устойчивый рост выручек после традиционного зимнего спада. Данные свидетельствуют об активизации бизнеса и увеличении среднедневной выручки в разных сферах экономики.

Об этом свидетельствуют финансовые показатели ГНС за 2025 год.

«После прогнозируемого снижения объемов реализации в январе 2025 года, которое ежегодно наблюдается после пикового декабрьского сезона, в феврале произошло оживление экономической активности», — говорится в сообщении.

Среднедневная выручка

Среднедневная выручка в феврале выросла на 10% по сравнению с январем — с 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Общее количество чеков за два месяца составило 1,533 млрд, что свидетельствует о росте покупательной активности.

Инфографика: ДПС

Самые прибыльные сегменты

Одним из наиболее динамичных сегментов стал топливный рынок, где наблюдается стабильное увеличение объемов реализации. В феврале через РРО было реализовано 19,69 млн литров горючего, что на 9,3% больше, чем в январе (18,01 млн литров).

Общая стоимость проданного горючего за два месяца 2025 года превысила 56,9 млрд грн. Такие показатели могут свидетельствовать об увеличении потребления горючего бизнесом и населением, а также детенизации рынка, что является индикатором экономического оживления и добросовестной конкуренции.

Сегменты алкоголя и табака показывают стабильный прирост. Продажа алкогольных напитков в феврале увеличилась на 1,9%, достигнув 393,5 млн грн (против 386,1 млн грн в январе). В Украине действуют более 100 тысяч лицензий на право розничной торговли алкоголем. Реализация табачных изделий выросла на 2,7%, поднявшись с 334,8 млн грн в январе до 343,7 млн грн в феврале. Общая выручка от продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет уже превысила 20 млрд грн. Количество лицензий на торговлю табачными изделиями и электронными сигаретами составляет более 75 тысяч.

Рынок бытовой электроники показал значительные денежные результаты. Общая выручка от продажи бытовой техники за два месяца 2025 года составила 31,12 млрд грн. В январе выручка достигла 16,2 млрд грн, в феврале — 14,92 млрд грн. Игорный бизнес также показывает значительные финансовые обороты. Общая выручка от игорного бизнеса превысила 8,49 млрд грн. В январе сумма составила 4,39 млрд грн, в феврале — 4,09 млрд грн.

Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.