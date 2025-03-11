Индекс лучших предприятий Украины. Какие сферы в Украине зарабатывают больше всего (инфографика) — Finance.ua
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Индекс лучших предприятий Украины. Какие сферы в Украине зарабатывают больше всего (инфографика)

Фондовый рынок
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Индекс лучших предприятий Украины. Какие сферы в Украине зарабатывают больше всего (инфографика)
Индекс лучших предприятий Украины. Какие сферы в Украине зарабатывают больше всего (инфографика)
Больше всего в прошлом году в Украине заработали компании из сферы энергетики — 876,9 млрд грн или 21% от общего дохода всех отраслей. Почти одинаковый доход в сфере оптовой и розничной торговли: 567,7 млрд грн и 529,2 млрд грн.
Об этом сообщает Опендатабот.
«Показатели по „весу“ и доле отрасли и региона рассчитываются на базе топа компаний и их обращений. Такой подход позволяет понять и оценить влияние того или иного региона на экономику всей страны, финансовую емкость отраслей и положение крупнейших игроков для каждой», — пояснили аналитики.

Выручка по отраслям:

  • на сферу оптовой торговли приходится 13,3% совокупного дохода всех украинских компаний;
  • розничной торговли — 12,4%;
  • перерабатывающая промышленность аккумулировала 10,8% дохода (460,7 млрд грн);
  • добывающая промышленность — 9,6% (409,7 млрд грн);
  • банковская сфера — 6,3% (267,2 млрд грн);
  • транспорт и почта — 5,7% (243,7 млрд грн);
  • другие сферы — 21,2% выручки или 904,8 млрд грн.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Выручка по регионам:

  • больше всего заработал бизнес, зарегистрированный в столице — 2,6 трлн грн;
  • на Днепропетровщине доход бизнеса в прошлом году составил 653 млрд грн;
  • в Киевской области — 208,3 млрд грн;
  • в Запорожской области — 123,8 млрд;
  • на Полтавщине — 89 млрд грн.
Меньше всего заработали бизнесы на Тернопольщине (2,2 млрд грн) и Ивано-Франковской (3,2 млрд грн).
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Напомним, в феврале индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 46,9 по сравнению с 41 в январе, но остался ниже показателя 47,5, зафиксированного в феврале 2024 года. В Нацбанке отмечают, что драйверами положительного влияния на ожидания предприятий всех секторов были оживление внутреннего спроса, наращивание производства и увеличение предложения товаров.
Директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. Больше всего таких компаний в прифронтовых областях. Меняются также и сферы бизнесов, где востребованы женщины. За год существенно увеличилось директоров айти-компаний, сельхозсферы и строительных бизнесов. В целом каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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