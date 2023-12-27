Данилов рассказал, что будет делать Украина без военной помощи США — Finance.ua

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Данилов рассказал, что будет делать Украина без военной помощи США

Казна и Политика
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Данилов рассказал, что будет делать Украина без военной помощи США
Данилов рассказал, что будет делать Украина без военной помощи США
Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что будет делать Украина при условии уменьшения военной помощи от США.
Об этом Данилов рассказал «Голосу Америки».
Он выразил уверенность в том, что Украина получит от США пакет военной помощи, поскольку речь идет об «ответственности, понимании многих процессов, происходящих в мире».
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В частности, он считает, что в январе американские законодатели вернутся к голосованию по этому вопросу.
«Что касается политического процесса, который есть на территории США — это как раз и есть демократия. Есть нормы и правила, которые нужно выполнять», — сказал он.
Данилова спросили, есть ли у Украины план «Б» на тот случай, если она не получит пакет помощи от США. В частности, журналистов интересовало производство собственного оружия — патронов, снарядов, дронов.
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«Что касается работы нашего оборонно-промышленного комплекса как государственного, так и частного, с начала войны этот комплекс начал работать на обороноспособность нашей страны. У нас есть достижения, мы не отстаем. Те средства поражения, которые мы производим, удивляют мир», — подчеркнул Данилов.
Он также подчеркнул, что сейчас идет процесс создания совместных оборонных предприятий с партнерами.
«В тех или иных странах мира проходят процессы производства оружия совместно с нашими партнерами. И такая страна не одна. Их уже несколько, где происходит совместное производство тех компонентов и вещей, которые необходимы на фронте для победы», — отмечает он.
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Он сказал, что речь идет о партнерах Украины — с разными специалистами этих государств, в частности конструкторами.
«У нас испытание происходит не в условиях, приближенных к боевым, а непосредственно в боевых. И наши военные четко и быстро дают оценку тем или иным средствам поражения. И мы обладаем высококачественной экспертизой по этим вопросам», — сказал Данилов.

Справка Finance.ua:

  • ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае прекращения поступления Западной военной помощи Украине придется воевать так же, как это было в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года;
  • посол Украины в США Оксана Маркарова сообщала, что денег на гуманитарную, финансовую, энергетическую поддержку Украины в американском бюджете почти не осталось;
  • по словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, задержки с предоставлением дополнительного финансирования поставят под угрозу восстановление экономики Киева;
  • украинские власти ожидают, что финансовая помощь от партнеров поступит. Но на случай противоположного сценария теоретически есть два решения: худшее и самое худшее.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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