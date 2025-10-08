Что нужно знать перед поездкой в ​​Испанию: ТОП-16 советов Сегодня 18:00 — Личные финансы

Что нужно знать перед поездкой в ​​Испанию: ТОП-16 советов

Ваша поездка в Испанию может стать незабываемой, если вы спланируете ее заранее и будете следовать некоторым полезным советам.

Об этом написала Наталья Диаз, которая дала некоторые дельные советы перед поездкой сюда, сообщает lonelyplanet.

1. Возьмите с собой теплую одежду

Хотя Испания славится своим голубым небом и солнечными пляжами, на самом деле в ней больше холодных сезонов года, чем теплых: ранняя весна (с марта по май), осень (с сентября по ноябрь) и зима (с декабря по февраль).

Регионы на севере Испании, такие как Страна Басков, Астурия и Галисия, имеют более прохладные температуры по сравнению с остальной страной.

2. Безналичный расчет

Основные туристические центры, такие как Мадрид, Барселона, Сан-Себастьян и Ибица, обычно удобны для использования кредитных карт . Фактически, вы можете целыми днями обходиться безналичным способом и без проблем оплачивать еду, напитки, такси и автобусные билеты, используя кредитную или дебетовую карту.

Если вы берете с собой наличные деньги, убедитесь, что у вас есть монеты. В некоторых заведениях, у водителей автобусов и такси, особенно в утренние смены, обычно нет сдачи с крупных купюр.

3. Время для посещения Мадрида

Дважды подумайте, прежде чем посещать Мадрид в августе. Большинство заведений испанской столицы закрываются, и адрильские жители обычно направляются на пляжи, чтобы убежать от жестокой августовской жары.

Читайте также Сколько стоит получить водительские права в Испании в 2025 году

4. Поздний прием пищи

Будьте готовы к позднему времени испанских обедов. Многим туристам, впервые приехавшим в Испанию, приходится голодать в ожидании открытия ресторанов. Большинство ресторанов работают на обед с 13:00 до 16:00, а на ужин с 20:00 до 1:00. Многие заведения также закрываются по понедельникам.

5. Заказ напитков

Сангрия, популярный напиток среди туристов, обычно подается в кувшинах, предназначенных для совместного употребления, а не бокалами. Вместо этого попробуйте заказать местный любимый напиток, похожий на сангрию, tinto de verano, смесь красного вина и лимонной содовой.

6. Чаевые не обязательны

В европейских странах нет культуры чаевых. Но, конечно, они очень ценятся, особенно если вам понравилось хорошее обслуживание.

Читайте также Сколько стоит месяц жизни в Испании летом

7. Не ешьте на ходу

Еда — это извечное удовольствие. Нужно наслаждаться не спеша. Поэтому очень редко можно увидеть испанцев, которые едят бутерброды или картошку фри на улице или в общественном транспорте.

8. Обеды с фиксированной ценой

Заказывайте ежедневное меню (menu del dia) на обед по будням. Воспользуйтесь примером местных жителей и попросите меню с фиксированной ценой (от 8 до 17 евро), которое включает в себя три блюда с десертом, напитками, хлебом и кофе.

Читайте также Жилищный кризис в Испании усугубляется: почему так

9. Ешьте поздно, оставайтесь поздно

Найдите время для собремесы — долгого общения после еды. Это признак товарищеской испанской культуры, который состоит в том, чтобы продолжать разговоры после приема пищи, чтобы иметь возможность наслаждаться обществом друг друга как можно дольше, обычно за напитками.

10. Следите за своими вещами

Будьте бдительны к карманникам и держите свои вещи рядом. Карманники, к сожалению, распространены в районах Испании с высоким уровнем туристического потока.

11. Вода из-под крана

Пейте воду из-под крана. Испанская вода из-под крана, или agua de grifo, безопасна для питья, хотя ее вкус отличается в зависимости от региона.

2. Номер телефона для экстренных случаев

В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Вы можете связаться по этому номеру в случае чрезвычайной ситуации в Испании, даже без испанской SIM-карты в мобильном телефоне. Вас соединят с нужной экстренной службой через многоязычных операторов. Чтобы связаться с Национальной полицией Испании, наберите 091.

13. Одевайтесь соответственно

Выбирайте стильную повседневную одежду и избегайте слишком повседневной одежды, такой как спортивная, пляжная одежда или чрезмерно откровенная одежда в городе.

14. Знание испанского языка

Как и в любом другом месте назначения, знание основных местных фраз очень поможет. Хотя в крупных, туристических городах можно говорить по-английски, совсем другое дело, когда вы посещаете города поменьше, которые менее известны и находятся вне туристического радара.

Читайте также Новые правила аренды квартир в Испании с апреля 2025 года

15. Знайте, что считается вежливым

Здоровайтесь с людьми, даже незнакомцами. Обычно здороваются с людьми в лифтах, магазинах и коридорах.

16. Не уходите, не попрощавшись

Обычно не одобряется уходить с мероприятия, не сообщив хозяину. Однако будьте готовы к долгому, затяжному прощанию — испанцы — очень общительные люди, любят затянувшиеся разговоры, которые заканчиваются долгим и часто многоэтапным прощанием.

Раньше мы писали , сколько стоит месяц жизни в Испании летом. Расходы на месяц зависят от региона страны, города или села и многих факторов. Например, в крупных городах: Барселоне, Мадриде и Валенсии расценки на жилье будут гораздо выше, чем в селах на севере и внутри страны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.