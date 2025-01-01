Что меняется для украинцев с 1 января — Finance.ua

Что меняется для украинцев с 1 января Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Что меняется для украинцев с 1 января

Первый месяц 2025 г. принесет много изменений. Например, увеличение налогов для ФЛП, ликвидация МСЭК и новые условия по автогражданке

Какие еще важные изменения ожидают украинцев с 1 января 2025 года — далее в материале.

Повышение налогов для ФЛП

С 1 января 2025 года будут действовать новые налоги для ФЛП . Предприниматели будут платить единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 1760 гривен в месяц. Его могут не платить лица, находящиеся на оккупированных территориях, а также ФЛП-наемные сотрудники.

Подписанный президентом закон устанавливает:

обязанность уплаты 1% военного сбора для налогоплательщиков, состоящих на упрощенной системе налогообложения, а именно для физических лиц-предпринимателей ІІІ группы и юридических лиц ІІІ группы;

сбор для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц);

возобновляется уплата ЕСВ;

с 1 января 2025 г. вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ (единому социальному взносу), НДФЛ (налогу с доходов физлиц) и ВЗ (военному сбору) для всех налоговых агентов.

Пенсии и прожиточный минимум

Минимальная зарплата в январе будет без изменений — 8000 гривен. Минимальный прожиточный минимум на одного трудоспособного человека в месяц составит 3028 грн. Для детей до 6 лет он будет составлять 2563 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3196 грн, для лиц, потерявших трудоспособность, — 2361 грн.

Минимальная пенсия останется на уровне 2361 гривна. Однако выплаты пенсионерам все же повысят в марте — примерно на 10%.

В то же время, с 1 января 2025 года увеличивается требование к стажу, необходимому для получения пенсии по возрасту в 60 лет. Если в 2024 году для этого потребуется 31 год стажа, то с 2025 года требование вырастет до 32 лет. Это касается как мужчин, так и женщин.

Кроме того, пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов (в настоящее время размер таких пенсий составляет 23 610 гривен), временно урежут на определенный процент до завершения военного положения. Это будет касаться преимущественно специальных пенсионных выплат.

Тарифы на коммуналку

С 1 января на 30% вырастет тариф «Укрэнерго» на передачу электричества. На цены для населения это напрямую не повлияет, однако крупные предприятия могут увеличить цены на товары для конечного покупателя.

Тариф на электроэнергию для населения не будет пересматриваться до 30 апреля 2025 года. Он останется на уровне 4,32 грн/кВт*ч.

В январе цена газа для бытовых потребителей, пользующихся услугами «Нафтогаза», останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Для других поставщиков цена варьируется от 7,7 грн до 9,90 гривны за кубометр. Мораторий на повышение цен на газ сохраняется до апреля 2025 года.

Новая стоимость оформления паспортов

Стоимость оформления отдельных биометрических документов изменится с 1 января 2025 г.:

паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые — бесплатно;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней — 558 грн;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней — 928 грн;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней — 1042 грн;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней — 1682 грн;

вид на постоянное проживание в Украине — 1175 грн;

вид на временное проживание в Украине — 1080 грн.

Ликвидация МСЭК

С 1 января в Украине состоится окончательная ликвидация МСЭК. Вместо МСЭК устанавливать инвалидность будут экспертные команды врачей при многопрофильных больницах.

Ожидается, что процедура упростится и станет доступна удаленно для некоторых пациентов.

Зарплата учителей

С 1 января 2025 года в Украине введут ежемесячную «учительскую доплату» к заработной плате учителей в размере 1000 гривен «на руки». С 1 сентября 2025 года эта выплата будет увеличена до 2000 грн «на руки» каждому учителю.

Тарифы Укрпочты

С 1 января 2025 г. Укрпочта вводит новые тарифы на доставку посылок. Их стоимость будет зависеть не от их веса, а от объема.

Условия автогражданки

Уже с 1 января 2025 года вступает в силу новый закон, существенно изменяющий действующие правила на страховом рынке.

Полис станет электронным, а из-за введения прямого урегулирования для всех страховых компаний, продающих автогражданку, потерпевшие всегда смогут обращаться за выплатой именно к своей страховой, а не к страховой виновника.

Также предусмотрены определенные изменения по «Зеленой карте» в 2025 году.

Автоматическое предоставление статуса УБД

В Украине вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий. Теперь военным, выполняющим боевые задания, не нужно будет подавать бумажные документы и проходить многочисленные согласования.

После предоставления статуса УБД защитник или защитница будет иметь возможность сгенерировать э-удостоверение в приложении Дія и пользоваться всеми преимуществами статуса. В электронном виде документ можно будет показывать с января 2025 года.

Выплаты для ВПЛ с 1 января

С середины января 2025 начнутся назначения субсидий на аренду жилья для переселенцев. Их смогут получить те украинцы, которые отчисляют от своего бюджета на съем дома более 30% собственных совокупных доходов. Чтобы субсидия покрывала больший процент арендной платы, семья должна получать менее 2 прожиточных минимумов на человека, то есть 5 840 грн.

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