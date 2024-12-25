Зеленський підписав закон про податкові зміни для ФОП з 1 січня — Finance.ua

Зеленський підписав закон про податкові зміни для ФОП з 1 січня Сьогодні 10:47 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про податкові зміни для ФОП з 1 січня

Володимир Зеленський підписав закон, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб — підприємців. Нові ставки діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 9319.

Що передбачає закон

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

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Закон про підвищення податків набув чинності з 1 грудня. Основним у ньому було підвищення ставки військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Крім того, закон зобов’язує платити військовий збір фізичних осіб-підприємців. Вони мали заплатити його за четвертий квартал 2024 року.

Однак 4 грудня Верховна Рада ухвалила зміни і перенесла сплату військового збору для ФОПів на 2025 рік.

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Закон встановлює обов’язок сплати 1% військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців ІІІ групи та юридичних осіб ІІІ групи.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОПів — платників єдиного податку I, II і IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).

З 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ (єдиного соціального внеску), ПДФО (податку з доходів фізосіб) і ВЗ (військового збору) для всіх податкових агентів.

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Нагадаємо, за інформацією Опендатабот, з моменту підписання президентом закону про підвищення податків припинили свою діяльність 22,5 тисячі ФОПів.

У перші дні кількість закриттів сягала понад 1000 щодня, а 29 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2332 закриті бізнеси.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев спростував масове закриття ФОПів після підвищення податків

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