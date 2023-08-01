Что изменится в Украине с 1 августа — Finance.ua

Что изменится в Украине с 1 августа Сегодня 08:01 — Личные финансы

Что изменится в Украине с 1 августа

С 1 августа украинцев ждут изменения во многих сферах. Например, изменятся правила мобилизации и выдачи повесток, для предпринимателей вернут довоенные налоги, а на границе заработает єЧерга.

Налоги для ФЛП

С началом полномасштабной войны в Украине отменили обязательную оплату ЕСВ для ФЛП 1 и 2 группы. С 1 августа 2023 года обязательные платежи вновь вступают в силу

Так, в Украине упраздняется единый налог для ФЛП 3 группы в размере 2% от суммы дохода.

Предприниматели 3-й группы с отменой единого налога смогут самостоятельно выбрать, по какой ставке платить налоги, и подать соответствующие документы до августа. Если они этого не сделают, будут автоматически переведены на довоенную ставку. А если предприниматель зарегистрировал ФЛП во время войны и выбрал ставку 2%, его автоматически переведут на ставку 5%.

Для ФЛП, работающих в прифронтовых территориях и зоне боевых действий, будут послабления. Они смогут платить ЕСВ и единый налог добровольно.

Новые правила пополнения счета и банковских карт

С 1 августа Национальный банк ужесточает контроль за внесением наличных денег на карту.

Теперь при пополнении карты через терминал после внесения денег плательщику нужно будет ввести свой номер телефона, а затем подтвердить операцию одноразовым SMS.

Для других операций через терминал, таких как оплата коммуналки и покупка билетов, не требуется подтверждения через SMS.

Эти же правила коснутся и пополнения мобильных счетов наличными деньгами. Обновленный порядок подразумевает обязательную идентификацию плательщика при пополнении мобильного счета. Она будет производиться двумя способами: на указанный номер мобильного телефона придет одноразовый пароль или он будет передаваться с помощью телефонного звонка, который плательщик введет на экране платежного устройства.

Повышение пенсий

В последний месяц лета для большинства граждан пенсии не изменятся, за исключением пенсионеров, которым в августе должно исполниться 70, 75 или 80 лет. По украинскому законодательству, им предусмотрено повышение по возрасту.

В случае достижения 70 лет надбавка составляет 300 гривен, 75 лет — в 456 гривен, 80 лет — граждане имеют право на дополнительную ежемесячную надбавку в 570 грн.

Также некоторые украинские пенсионеры получат единовременные доплаты. Речь идет о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований, а также защитниках в российско-украинской войне, членах семей погибших. Суммы будут колебаться от 450 до 3,1 тыс. грн.

На границе заработает єЧерга

В Украине с 1 августа легковые автомобили и пассажирский транспорт смогут пересекать границу по электронной очереди.

Записаться в электронную очередь автомобилисты могут на сайте echerha.gov.ua . Запись открывается 31 июля.

Выплаты военным

В августе военнослужащие срочной военной службы будут получать дополнительное вознаграждение в 6000 гривен ежемесячно в дополнение к основной зарплате. Раньше срочники не получали дополнительных вознаграждений.

Также по 100 тысяч гривен ежемесячно будут начислять бойцам, которые:

получили ранения во время службы и находятся на стационарном лечении;

находятся в отпуске в лечебных целях;

являются пленными, пропавшими без вести, заложниками или интернированными в другие страны;

погибли при защите Родины.

В последних двух случаях выплаты получат ближайшие родственники военных.

Также по 2350 гривен будут ежемесячно выплачивать курсантам высших военных учебных заведений или заведений с военной кафедрой или факультетом.

Военнослужащим, занимающим инструкторские или руководящие должности в частях, будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 15−30 тысяч гривен в зависимости от квалификации.

Новые правила мобилизации

С августа не будут подлежать мобилизации мужчины, которые:

болеют тяжелыми заболеваниями, такими как СПИД, гепатит, туберкулез и т. п. ;

; недавно перенесли операцию;

перенесли операцию по установке металлоконструкций;

имеют значительные деформации костей или тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата;

осуждены во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления.

При этом мужчине следует иметь документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации.

Новые правила выдачи повесток

В Украине существует четыре вида повесток. Сейчас не вручают повестки для призыва на срочную военную службу, ведь в настоящее время призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за всеобщей мобилизации.

Так что в августе военнообязанные могут получить три вида повесток:

Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка с подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карте будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

Мобилизационное предписание. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Автомобили с правым расположением руля

С 1 августа вступает в силу закон № 3164-IX о внесении изменений в закон «О дорожном движении», которым разрешается военнослужащим в период действия правового режима военного положения использовать в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля.

Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Все автомобили с правым расположением руля подлежат ведомственной регистрации в Едином государственном реестре транспортных средств.

Выплаты переселенцам

В августе автоматически продлят выплаты переселенцам до 31 января 2024 года, но отменят выплаты для некоторых категорий беженцев.

Деньги не получат переселенцы, которые:

находятся за границей более 30 дней подряд и не имеют документально подтвержденных обоснованных причин, таких как оздоровление ребенка или уход за больным ребенком, пребывание на лечении, реабилитации, на стажировке или в командировке;

вернулись на прежнее место жительства, с которого ранее бежали;

осужденные за коллаборационизм;

отбывают наказание в месте лишения свободы.

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