Будут ли присылать повестки мужчинам за границей: что говорят в Раде — Finance.ua

Будут ли присылать повестки мужчинам за границей: что говорят в Раде Сегодня 11:14

Будут ли присылать повестки мужчинам за границей: что говорят в Раде

Новый закон о мобилизации предусматривает, что мужчины за границей могут обновить свои данные в электронных кабинетах. Но повестки они получать не будут.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Механизма, как это делать, сейчас нет», — сказал он в ответ на вопрос о повестках.

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Кроме того, комитет предварительно отклонил норму о том, чтобы запретить предоставление консульских услуг для мужчин за границей, если у них нет военно-учетных документов.

Однако таким лицам предоставляется возможность с помощью средств либо телефонной связи, либо через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные, пояснил депутат.

«Мы оставили возможность, прежде всего, лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда», — сказал Вениславский.

По его словам, речь может идти и о студентах, которые учатся за границей, и о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины инициировало в новый законопроект о мобилизации ограничение предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей. Однако в профильном комитете Верховной Рады, который рассматривает правки к мобилизационному законопроекту, не пришли к согласию относительно такого предложения.

Справка Finance.ua:

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10 449 об усилении мобилизации. Согласно документу, все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, ГНСУ, полицейского;

полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки расширили на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

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