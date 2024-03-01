Будут ли присылать повестки мужчинам за границей: что говорят в Раде — Finance.ua
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Будут ли присылать повестки мужчинам за границей: что говорят в Раде

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Будут ли присылать повестки мужчинам за границей: что говорят в Раде
Будут ли присылать повестки мужчинам за границей: что говорят в Раде
Новый закон о мобилизации предусматривает, что мужчины за границей могут обновить свои данные в электронных кабинетах. Но повестки они получать не будут.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
«Механизма, как это делать, сейчас нет», — сказал он в ответ на вопрос о повестках.
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Кроме того, комитет предварительно отклонил норму о том, чтобы запретить предоставление консульских услуг для мужчин за границей, если у них нет военно-учетных документов.
Однако таким лицам предоставляется возможность с помощью средств либо телефонной связи, либо через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные, пояснил депутат.
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«Мы оставили возможность, прежде всего, лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда», — сказал Вениславский.
По его словам, речь может идти и о студентах, которые учатся за границей, и о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу.
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Напомним, Министерство иностранных дел Украины инициировало в новый законопроект о мобилизации ограничение предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей. Однако в профильном комитете Верховной Рады, который рассматривает правки к мобилизационному законопроекту, не пришли к согласию относительно такого предложения.

Справка Finance.ua:

  • 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10 449 об усилении мобилизации. Согласно документу, все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, ГНСУ, полицейского;
  • полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки расширили на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Законопроект о мобилизации: что приняли в первом чтении 🧐

По материалам:
РБК-Україна
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