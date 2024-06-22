Больше всего средств с начала года направили на оплату труда — Минфин Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Больше всего средств с начала года направили на оплату труда — Минфин

За январь — май 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1257,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Отмечается, что это на 114,7 млрд грн, или на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в мае было израсходовано 311,6 млрд грн.

На что направили больше всего средств

По данным Минфина, 494 млрд грн направили на оплату труда с начислениями (в том числе в мае — 105,6 млрд грн), или 39,3% от общего объема расходов за январь — май 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 23,4 млрд грн (или на 5%).

В частности, на денежное довольствие военнослужащих направлено 377,2 млрд грн (в мае — 79,8 млрд грн).

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На оплату товаров и услуг — 204 млрд грн (в мае — 63,7 млрд грн), или 16,2% от общего объема расходов.

В том числе: 101,3 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Сюда входит: приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

62,5 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

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236,6 млрд грн — на социальное обеспечение. Это включает выплату пенсий, пособий, стипендий (в мае — 49,3 млрд грн), или 18,8% от общего объема расходов, что на 14,8 млрд грн, или на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди них:

113,9 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

48,8 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

23 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

101,7 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в мае — 37,2 млрд грн), или 8,1% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 17,9 млрд грн, или на 21,3%).

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65,3 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в мае — 14,5 млрд грн), или 5,2% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,3 млрд грн, или на 5,4%).

Напомним, общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета за январь-апрель 2024 года составила 946,3 млрд грн. В частности, в апреле потратили 253,1 млрд грн, что на 15 млрд грн меньше, чем в марте.

Ранее Гетманцев отмечал, что в текущем году расходы бюджета на социальные выплаты составят 183 млрд грн. Это на 7,14% больше, чем было направлено в 2023 году.

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