В апреле уменьшились расходы госбюджета на выплаты военным (инфографика) — Finance.ua

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В апреле уменьшились расходы госбюджета на выплаты военным (инфографика)

Казна и Политика
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В апреле уменьшились расходы госбюджета на выплаты военным (инфографика)
В апреле уменьшились расходы госбюджета на выплаты военным (инфографика)
Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета за январь-апрель 2024 года составила 946,3 млрд грн. В частности, в апреле израсходовали 253,1 млрд грн, что на 15 млрд грн меньше, чем в марте.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на отчетность Государственной казначейской службы Украины.

Куда средств направили больше всего:

1). 388,5 млрд грн было направлено на оплату труда с начислениями (в апреле — 102,7 млрд грн), или 41,1% от общего объема расходов, израсходованных за январь — апрель 2024 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 297,4 млрд грн (в апреле — 78,5 млрд грн);
2). 140,3 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в апреле — 39,6 млрд грн), или 14,8% от общего объема расходов, из них:
  • 63,4 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины;
  • 47,1 млрд грн — Национальная служба здоровья Украины перечислила на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
3). 187,3 млрд грн — на выплату пенсий, пособий, стипендий (в апреле — 49,1 млрд грн), или 19,8% от общего объема расходов, а именно:
  • 90,4 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду;
  • 39,6 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей;
  • 20,1 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики жилищных субсидий и льгот;
4). 64,5 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в апреле — 20,5 млрд грн), или 6,8% от общего объема;
5). 50,8 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в апреле — 14,6 млрд грн), или 5,4% от общего объема.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров обновил выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины. Военнослужащий, который воюет непосредственно на линии столкновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного довольствия, а также 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней на линии боевого столкновения;
  • дополнительные выплаты в размере 70 тысяч гривен начнут перечисляться военным, которые суммарно в течение 30 дней несли службу на передовой, после получения Министерством обороны соответствующих данных от воинских частей;
  • в Министерстве обороны Украины напоминают, что ряд военных могут претендовать на дополнительную финансовую помощь — «подъемные».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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