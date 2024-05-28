Актер-каскадер, художник-портретист, экскурсовод: 7 неординарных вакансий мая — Finance.ua

Актер-каскадер, художник-портретист, экскурсовод: 7 неординарных вакансий мая Сегодня 13:02 — Личные финансы

Актер-каскадер, художник-портретист, экскурсовод: 7 неординарных вакансий мая, freepik.com

В мае появилось много вакансий, которые заинтересуют тех, кто не боится экспериментировать.

Аналитики сайта budni.robota.ua сделали подборку самых интересных неординарных предложений работы.

Харьковский дельфинарий объявляет об открытии вакансии. Будущий работник будет проводить экскурсии для посетителей океанариума; рассказывать о морских обитателях, их обычаях и особенностях, а также отвечать на вопросы от гостей.

Компания, производящая сувенирную продукцию с авторской росписью, ищет художников-портретистов, которые будут писать только акриловыми красками (заготовки для росписи предоставляются компанией; краски, кисти, декор (блестки) — художника).

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Анонсируется гибкий, индивидуальный график работы, нужно приезжать в офис минимум раз в неделю.

Ищут талантливого и опытного актера-каскадера для участия в мокап-сессиях для компьютерной игры.

Следует воспроизводить различные сценарии и действия в видеоформате; выполнять трюки, боевые приемы и акробатические элементы в соответствии с требованиями сценария и отдельных сцен; сотрудничать с ответственным аниматором и командой для достижения высокого качества видео; соблюдать требования безопасности и профессиональные стандарты при выполнении трюков и действий.

Компания ищет работника со средним или неполным средним общим образованием; знающий техники пайки и умеющий пользоваться паяльным оборудованием; понимает технические чертежи и инструкции; имеет опыт работы по данному направлению — от 1 года (опыт работы на производстве будет преимуществом).

На работу приглашают теннисистов, бадминтонистов, спортсменов по другим видам спорта, которые готовы учиться и овладевать новым видом спорта — падел, а также развивать тренерские навыки.

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Работодатель предлагает: работу в крупнейшем в Украине центре ракетных видов спорта; 5 профессиональных падел-кортов; бесплатное обучение и повышение; содействие в получении профильного высшего образования; жилье (при необходимости).

Украинская агропромышленная компания приглашает на работу в городе Городенка Ивано-Франковской области.

Среди обязанностей: выполнение маневровой работы на станции; подача, сбор вагонов на подъездной путь элеватора.

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Требования к кандидату: среднее/среднее специальное образование; опыт работы — от 1 года в аналогичной должности; знание нормативных документов.

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне ищут реставратора.

Мемориальный комплекс анонсирует следующие обязанности: проведение работ по консервации и реставрации памятников декоративно-прикладного искусства; ведение учетной документации о проведении реставрационных работ (паспорта, акты, журналы, протоколы); систематическое обследование музейных коллекций, выявление причин повреждения или нарушения первоначального вида музейных предметов и их устранение; участие в подготовке научных публикаций, методических рекомендаций по реставрационному делу.

Напомним, экономика восстанавливается, поэтому бизнес не прекращает поиск новых работников. Конкуренция за квалифицированных работников растет, а бизнес на это реагирует повышением зарплат. По прогнозу НБУ, уже в 2025 году реальные заработные платы превысят свой довоенный уровень.

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 2 тысячи гривен.

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