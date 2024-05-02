Интересные вакансии для молодых специалистов — Finance.ua

Интересные вакансии для молодых специалистов Сегодня 14:01 — Личные финансы

Интересные вакансии для молодых специалистов

Если вы закончили, заканчиваете обучение или минимальный опыт работы, предлагаем обратить внимание на майскую подборку стажировок от robota.ua

Ведущая ІТ-консалтинговая компания приглашает на работу в Киеве.

Читайте также Кого работодатели ищут в апреле: подборка неординарных вакансий в Украине

Работодатель анонсирует следующие задачи: подготовка договоров с клиентами, партнерами и другими контрагентами — украинскими и зарубежными; обеспечение договорного документооборота; аналитика законодательства и подготовка юридических выводов по вопросам деятельности компании; помощь коллегам из отделов HR и бухгалтерии по юридическим вопросам; выполнение поручений главного юриста компании; в будущем — участие в сопровождении других действий компании, в частности, в сфере интеллектуальной собственности.

Должность предусматривает следующие обязанности: установление долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений с бизнес-клиентами сегмента среднего и малого бизнеса; ведение переговоров и привлечение новых клиентов; координация всех видов банковских услуг для клиентов целевого сегмента; обеспечение качества их обслуживания; финансово-экономический анализ отчетности бизнес-клиентов.

Компания приглашает студентов 3−6 курсов поучаствовать в программе стажировки в отделе продаж. Начало — май 2024 года. Продолжительность — 6 месяцев. Тип занятости — неполный или полный день с возможностью работать удаленно.

Читайте также Карьера в государственном секторе: 10 интересных вакансий

Если вы: свободно владеете английским языком; продвинутый пользователь пакета Microsoft Office, в частности MS Excel; способны работать с большими объемами данных (извлечение, анализ) — отзывайтесь.

Украинская компания, лидер сельскохозяйственной отрасли, объявляет о старте программы стажировки «Будущее Континентал» для студентов последних курсов и выпускников ВУЗов по специальности «Агрономия» на должность Агроном-стажер.

Начало стажировки — июнь 2024 года. Продолжительность — 6 месяцев, с возможностью дальнейшего трудоустройства в компании.

Стажировка будет проходить в одном из производственных подразделений компании (Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая области).

Телеком Go — это обучающая программа для студентов инженерных специальностей от профессионалов lifecell, готовых делиться своими знаниями и опытом. Формат проведения — онлайн.

Студентов ждут современные и актуальные знания по функционированию сети, они познакомятся с работой мобильного оператора и различными направлениями инженерных профессий в этой сфере; получат возможность получить первый опыт инженера и начать свой карьерный путь.

Компания объявляет о запуске 6-месячной оплачиваемой программы стажировки в направлении «Коммерческое развитие» и приглашает студентов 3−6 курсов начать свою карьеру.

Читайте также Рынок труда в феврале: в каких категориях появилось больше всего вакансий

Требования к соискателям: направление обучения: экономика, маркетинг, статистика; уровень владения ПК (знание программ): Excel, Outlook.

Будущий стажер будет: создавать и редактировать проекты на сайте и в приложениях; заказывать у дизайнеров графические креативы; контролировать процесс заведения видеокарт; писать тексты для описания проектов; обновлять графические материалы на сайте и в приложениях.

Обязательным требованием участия в отборе является наличие видеорезюме.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.