Интересные вакансии для молодых специалистов — Finance.ua

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Интересные вакансии для молодых специалистов

Личные финансы
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Интересные вакансии для молодых специалистов
Интересные вакансии для молодых специалистов
Если вы закончили, заканчиваете обучение или минимальный опыт работы, предлагаем обратить внимание на майскую подборку стажировок от robota.ua.

Младший юрист, IT право в Innoware

Ведущая ІТ-консалтинговая компания приглашает на работу в Киеве.
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Работодатель анонсирует следующие задачи: подготовка договоров с клиентами, партнерами и другими контрагентами — украинскими и зарубежными; обеспечение договорного документооборота; аналитика законодательства и подготовка юридических выводов по вопросам деятельности компании; помощь коллегам из отделов HR и бухгалтерии по юридическим вопросам; выполнение поручений главного юриста компании; в будущем — участие в сопровождении других действий компании, в частности, в сфере интеллектуальной собственности.

Младший специалист по работе с бизнес-клиентами в ProCredit Bank

Должность предусматривает следующие обязанности: установление долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений с бизнес-клиентами сегмента среднего и малого бизнеса; ведение переговоров и привлечение новых клиентов; координация всех видов банковских услуг для клиентов целевого сегмента; обеспечение качества их обслуживания; финансово-экономический анализ отчетности бизнес-клиентов.

Internship Program в Sales Department от Nestle Ukraine

Компания приглашает студентов 3−6 курсов поучаствовать в программе стажировки в отделе продаж. Начало — май 2024 года. Продолжительность — 6 месяцев. Тип занятости — неполный или полный день с возможностью работать удаленно.
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Если вы: свободно владеете английским языком; продвинутый пользователь пакета Microsoft Office, в частности MS Excel; способны работать с большими объемами данных (извлечение, анализ) — отзывайтесь.

Агроном-стажер в «Континентал Фармерз Групп»

Украинская компания, лидер сельскохозяйственной отрасли, объявляет о старте программы стажировки «Будущее Континентал» для студентов последних курсов и выпускников ВУЗов по специальности «Агрономия» на должность Агроном-стажер.
Начало стажировки — июнь 2024 года. Продолжительность — 6 месяцев, с возможностью дальнейшего трудоустройства в компании.
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Стажировка будет проходить в одном из производственных подразделений компании (Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая области).

Trainee program — Telecom Go от lifecell

Телеком Go — это обучающая программа для студентов инженерных специальностей от профессионалов lifecell, готовых делиться своими знаниями и опытом. Формат проведения — онлайн.
Студентов ждут современные и актуальные знания по функционированию сети, они познакомятся с работой мобильного оператора и различными направлениями инженерных профессий в этой сфере; получат возможность получить первый опыт инженера и начать свой карьерный путь.

Младший специалист по коммерческому развитию (стажистская программа) в Carlsberg Ukraine

Компания объявляет о запуске 6-месячной оплачиваемой программы стажировки в направлении «Коммерческое развитие» и приглашает студентов 3−6 курсов начать свою карьеру.
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Требования к соискателям: направление обучения: экономика, маркетинг, статистика; уровень владения ПК (знание программ): Excel, Outlook.

Контент-менеджер (стажер) «Киевстар ТВ» в 1+1 media

Будущий стажер будет: создавать и редактировать проекты на сайте и в приложениях; заказывать у дизайнеров графические креативы; контролировать процесс заведения видеокарт; писать тексты для описания проектов; обновлять графические материалы на сайте и в приложениях.
Обязательным требованием участия в отборе является наличие видеорезюме.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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