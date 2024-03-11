Рынок труда в феврале: в каких категориях появилось больше всего вакансий — Finance.ua
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Рынок труда в феврале: в каких категориях появилось больше всего вакансий

Личные финансы
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Рынок труда в феврале: в каких категориях появилось больше всего вакансий
Рынок труда в феврале: в каких категориях появилось больше всего вакансий
В феврале 2024 года, по данным Work.ua, работодатели опубликовали 97 062 вакансии. Если сравнить с январем, предложений работы стало больше на 7%.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua

Динамика вакансий

В 13 областях Украины рынок труда возобновился и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года.
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Среди лидеров по этому показателю — Закарпатская (164%), Ивано-Франковская (154%), Хмельницкая (132%), Винницкая (131%) и Львовская (130%) области.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Увеличилось количество работы в Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Одесской (+10% в каждой) и Житомирской (+9%) области.
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Что касается областей-лидеров по количеству вакансий, то здесь тоже наблюдается рост предложений работы:
  • Киевская область — + 7% к январю, 33 225 вакансий;
  • Днепропетровская — +6%, 8 984;
  • Львовская — +5%, 8916;
  • Одесская — +10%, 6 308;
  • Харьковская — +7%, 3575.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Если в январе количество вакансий в десятке категорий-лидеров сократилось, то в феврале наблюдается синхронный рост:
  • «Рабочие специальности, производство» — 16 206 вакансий, +9% к январю;
  • «Сфера обслуживания» — 16 074, +10%;
  • «Продажа, закупка» — 14 099, +8%;
  • «Розничная торговля» — 11 221, +4%;
  • «Логистика, склад, ВЭД» — 9518, +5%;
  • «Администрация, руководство среднего звена» — 8844, +6%;
  • «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 8616, +14%;
  • «Транспорт, автобизнес» — 7652, +6%;
  • «Бухгалтерия, аудит» — 7133, +6%;
  • «Медицина, фармацевтика» — 6931, +10%.
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Самый стремительный рост в категории «Охрана, безопасность», где размещают вакансии Силы обороны. Интересно также, что в феврале прибыло вакансий в категориях, которые медленнее всего восстанавливаются с начала полномасштабного вторжения. Это, в частности, «Строительство, архитектура», «Культура, музыка, шоу-бизнес», а также «Дизайн, творчество».
В феврале продолжилась тенденция роста количества вакансий с требованием о знании английского языка: таких предложений работы стало больше на 16%. На 8% прибавилось вакансий с дистанционной работой.
Кроме того, добавилось предложений работы для людей с инвалидностью (+10%), пенсионеров (+9%), студентов (+8%). Ощутимо выросло количество вакансий для ветеранов (+16%).
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Такой прирост синхронен с увеличением количества вакансий на рынке труда.
По данным Национального банка, с начала 2024 года количество новых вакансий росло и даже превысило уровень 2021 года. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022−2023 годов.
По словам и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елены Мельник, средний уровень зарплат в вакансиях в Украине в феврале 2024 года составляет почти 19 тысяч гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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