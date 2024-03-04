Обзор IT-рынка труда: количество откликов на вакансии и конкуренция растут — Finance.ua

Обзор IT-рынка труда: количество откликов на вакансии и конкуренция растут Сегодня 11:05 — Личные финансы

Обзор IT-рынка труда: количество откликов на вакансии и конкуренция растут

В феврале среднее количество откликов на ІТ-вакансии снова возросло. Также выросла конкуренция среди разработчиков в большинстве популярных категорий.

Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

Количество вакансий

В феврале компании опубликовали на сайте 4512 вакансий. Это меньше, чем в январе, но в то же время больше, чем в любой месяц в прошлом году. И на тысячу вакансий больше, чем в феврале в прошлом году.

Общее количество вакансий на jobs.dou.ua с января 2022 по февраль 2024

Инфографика: DOU

Положительную динамику сохранили только 9 категорий, из которых самые популярные — QA, SysAdmin, Embedded, iOS/macOS.

Инфографика: DOU

В категории Analyst количество вакансий выросло за год на 63%, в категории Architect — вдвое (вернулось на уровень до полномасштабного вторжения). Из нетехнических растет Finance — на 87% в год. Снижение наблюдается в C++ - на 36% в год.

Положительную динамику сохранили города поменьше: в Виннице было 187 вакансий, Одесса — 145, Запорожье — 13.

В феврале снижение количества вакансий коснулось всех категорий опыта, но показатель больше, чем в любой месяц в прошлом году (кроме категории «без опыта»).

В феврале, несмотря ни на что, было несколько больше Front-end вакансий для самых опытных. А для начинающих было немного больше возможностей у QA и HR.

Конкуренция

Среднее количество откликов на вакансии снова возросло до рекордных 32,9 отклика.

Инфографика: DOU

Вместе со снижением количества вакансий в феврале усилилась и конкуренция среди кандидатов в 40 категориях. Только у 12 она незначительно снизилась (среди них менеджмент — продакт и проджект, а также категории работы с данными — Big Data, Data Engineer и AI/ML).

Самая популярная категория — снова QA с рекордными 116,2 отклика, за ней Front-end — со 108,8 отклика.

Заметно возросла конкуренция среди разработчиков в большинстве популярных категорий. Java — до 61,3 отклика. .NET, iOS, Android — в среднем более 40 откликов.

Среди HR количество откликов несколько снизилось от 70,9 в ноябре до 52,8 в настоящее время.

Инфографика: DOU

Инфографика: DOU

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал отчет по экспорту IT-услуг из Украины за январь 2024 года: он составил $508 млн, что на $103 млн меньше, чем в декабре 2023 года. По сравнению с январем 2023 года объем тоже снизился — на $20 млн.

Ранее в DOU сообщали , что в 50 крупнейших ІТ-компаниях общее количество специалистов в январе 2024 года составляет 81 750 человек. В прошлом году количество специалистов уменьшилось на 10 656 человек, или на 11,5%.

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