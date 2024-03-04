7 интересных вакансий для молодых специалистов — Finance.ua

7 интересных вакансий для молодых специалистов
Топовые работодатели активно ищут новых работников, а также предлагают начать свой карьерный путь тем, у кого нет опыта, но есть желание расти и развиваться.
Эксперты сайта budni.robota.ua поделились интересными вакансиями для молодых специалистов.
Стажер: функциональный аналитик Microsoft Dynamics ERP в Innoware
ІТ-консалтинговая компания объявляет набор на стажировку в Киеве.
Стажеры будут изучать функциональные возможности ERP-системы Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (F&SCM), бизнес-процессы компаний на примере настоящих проектов и настраивать эти бизнес-процессы в ERP-системе.
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Продолжительность стажировки — 2 месяца (с 12 марта по 14 мая 2024 года). Формат: онлайн. После стажировки каждый интерн, отлично справляющийся с заданиями, получит job offer.
Trainee, White-Collar Crime в Arzinger
Юридическая компания в Киеве приглашает присоединиться к команде на позицию стажера практики уголовного права.
Среди обязанностей: мониторинг и анализ новостей законодательства; помощь в подготовке презентаций и статей по правовой тематике; анализ законодательства и судебной практики по применению на практике; помощь в подготовке юридических документов.
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Junior-специалист по работе с бизнес-клиентами в ProCredit Bank
В программе стажировки: работа с лучшими и опытными менторами; интенсивное обучение комплексному и качественному обслуживанию бизнес-клиентов; участие в реальных переговорах с клиентами; ознакомление с финансовым анализом и основными показателями компаний на реальных кейсах; возможность работать full-day & half-day.
Стажер в Отдел экспорта в «Чумак»
Среди обязанностей будущих стажеров: поиск новых клиентов на экспортных рынках; подготовка и предоставление коммерческих предложений потенциальным клиентам; предоставление всесторонней административной поддержки экспортному отделу; помощь в формировании различных материалов/документов, сопровождение проектов; управление документооборотом; кросс-функциональное сотрудничество.
Юрист-практикант, стажировка в «Касьяненко и Партнеры»
Юридическая компания в Киеве начинает набор на практику студентов 1−4 курсов юридического факультета без опыта работы.
Анонсированные задачи: — участие в судебных заседаниях и практика защиты прав и интересов клиентов; составление юридических документов (исковые заявления, жалобы, претензии, ходатайства, договоры, соглашения, контракты, письма, требования
и т. п.); применение законодательства на практике во многих отраслях права; исполнение поручений юристов, адвокатов компании.
Стажер IT-отдела (Младший системный администратор) в «Coca Cola HBC Украина, Армения и Молдова»
Задания, которые будет выполнять стажер: инсталляция и настройка ОС семейства Windows, IOS, пользовательского программного обеспечения, периферийного оборудования (принтер, сканер
и т. п.); настройка сетевого оборудования; организация рабочего места пользователя; поддержка ІТ-оборудования, программного обеспечения и сервисов компании; поддержка пользователей по ІТ-сервисам компании (непосредственно на рабочем месте, удаленно, в телефонном режиме); поиск и устранение неисправностей в работе ІТ-оборудования и программного обеспечения.
Ассистент по рекрутингу и HR-поддержке (без опыта) в ДТЭК
В Киеве ищут ответственного и мотивированного работника, который будет помогать в сборе и обработке документации для новых сотрудников; будет взаимодействовать с бухгалтерией, HR-менеджерами и другими отделами для обеспечения надлежащего процесса найма; будет создавать аккаунты для новых сотрудников; координировать обеспечение мест на стоянке и выдавать пропуска.
Напомним, как свидетельствуют результаты исследования DOU, в феврале среднее количество откликов на ІТ-вакансии снова возросло. Также выросла конкуренция среди разработчиков в большинстве популярных категорий.
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