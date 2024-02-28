ТОП-7 неординарных вакансий февраля — Finance.ua

ТОП-7 неординарных вакансий февраля
Если хотите попробовать что-то новое в карьере, эти предложения заинтересуют кандидатов, которые не боятся экспериментировать.
Об этом говорится в подборке вакансий budni.robota.ua.
Напомним, что средний уровень зарплат в вакансиях в Украине в феврале 2024 года составляет около 19 тысяч гривен. Об этом сказала и.о. директор Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.
Актер озвучивания в MEGOGO
Киев
Международный медиасервис ищет сотрудника, который будет заниматься дубляжем развлекательного видеоконтента на украинском языке. Портрет идеального кандидата: грамотное произношение; хорошая дикция; опыт работы в озвучивании; наличие вокальных данных и музыкального слуха; умение правильно интонировать.
Диетсестра в Институт судебной психиатрии Министерства здравоохранения Украины
Днепр
Обязанности в должности: определять состав, энергетическую ценность отдельных блюд и суточных рационов, потребность больных в основных пищевых продуктах; составлять меню-раскладку и оформлять технологические карты блюд; осуществлять контроль за приготовлением пищи; контролировать состав и качество продуктов питания в «передачах» больным; проводить обучение среднего и младшего медицинского персонала по организации лечебного питания; вести медицинскую документацию.
Заостритель пил
Черкассы
Производство пиломатериалов приглашает на работу заострителя пил с опытом работы.
Стюардесса на яхту
Одесса
Среди обязанностей: уборка всех зон салона яхты; подготовка кабины и детализация на очень высоком уровне; подготовка гостевых кают; стирка и глажка; декорация стола; осуществление обслуживания и уборка после еды; приготовление напитков и обслуживание; уход за растениями.
Цитоморфолог в «Добробуте»
Киев
Ведущая медицинская сеть приглашает в команду врача-цитоморфолога. Что входит в круг обязанностей: выполнение общеклинических исследований образцов биологического материала (от регистрации биоматериала до выдачи результатов); определение морфологических изменений клеток; регистрация результатов исследований; ведение документации.
Бутафор
Николаев
Среди задач: изготовление декораций, кукол, художественных изделий, скульптур. Будущему работнику нужно знать технологию чертежа схемы, технику чертежа изделий.
Маркшейдер в «Группа «Ковальская»
Киев
Национальный лидер по производству строительных материалов приглашает на работу. Требования: образование маркшейдера, наличие удостоверений, подтверждающих квалификацию; знание законодательства по специальности и земельного законодательства; навыки работы в графических программах AutoCAD, AutoCAD Civil 3D; опыт работы на аналогичной должности в горнодобывающей промышленности при открытой системе разработки месторождений полезных ископаемых.
Полный список вакансий можно посмотреть здесь.
Напомним, минимальная зарплата в 2024-м будет расти в два этапа. Так, на 2024 год установлены следующие показатели:
- с 1 января — 7 100 грн в месячном размере или 42,60 грн в почасовом;
- с 1 апреля — 8 тыс. грн и 48 грн в час.
Справка Finance.ua:
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и т. д.
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