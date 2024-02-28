ТОП-7 неординарных вакансий февраля — Finance.ua

ТОП-7 неординарных вакансий февраля Сегодня 14:00 — Личные финансы

ТОП-7 неординарных вакансий февраля

Если хотите попробовать что-то новое в карьере, эти предложения заинтересуют кандидатов, которые не боятся экспериментировать.

Об этом говорится в подборке вакансий budni.robota.ua

Напомним, что средний уровень зарплат в вакансиях в Украине в феврале 2024 года составляет около 19 тысяч гривен. Об этом сказала и.о. директор Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

Киев

Международный медиасервис ищет сотрудника, который будет заниматься дубляжем развлекательного видеоконтента на украинском языке. Портрет идеального кандидата: грамотное произношение; хорошая дикция; опыт работы в озвучивании; наличие вокальных данных и музыкального слуха; умение правильно интонировать.

Днепр

Обязанности в должности: определять состав, энергетическую ценность отдельных блюд и суточных рационов, потребность больных в основных пищевых продуктах; составлять меню-раскладку и оформлять технологические карты блюд; осуществлять контроль за приготовлением пищи; контролировать состав и качество продуктов питания в «передачах» больным; проводить обучение среднего и младшего медицинского персонала по организации лечебного питания; вести медицинскую документацию.

Черкассы

Производство пиломатериалов приглашает на работу заострителя пил с опытом работы.

Одесса

Среди обязанностей: уборка всех зон салона яхты; подготовка кабины и детализация на очень высоком уровне; подготовка гостевых кают; стирка и глажка; декорация стола; осуществление обслуживания и уборка после еды; приготовление напитков и обслуживание; уход за растениями.

Киев

Ведущая медицинская сеть приглашает в команду врача-цитоморфолога. Что входит в круг обязанностей: выполнение общеклинических исследований образцов биологического материала (от регистрации биоматериала до выдачи результатов); определение морфологических изменений клеток; регистрация результатов исследований; ведение документации.

Николаев

Среди задач: изготовление декораций, кукол, художественных изделий, скульптур. Будущему работнику нужно знать технологию чертежа схемы, технику чертежа изделий.

Киев

Национальный лидер по производству строительных материалов приглашает на работу. Требования: образование маркшейдера, наличие удостоверений, подтверждающих квалификацию; знание законодательства по специальности и земельного законодательства; навыки работы в графических программах AutoCAD, AutoCAD Civil 3D; опыт работы на аналогичной должности в горнодобывающей промышленности при открытой системе разработки месторождений полезных ископаемых.

Полный список вакансий можно посмотреть здесь.

Напомним, минимальная зарплата в 2024-м будет расти в два этапа. Так, на 2024 год установлены следующие показатели:

с 1 января — 7 100 грн в месячном размере или 42,60 грн в почасовом;

с 1 апреля — 8 тыс. грн и 48 грн в час.

Справка Finance.ua:

Полномасштабная война изменила все сферы публичной жизни, в том числе и работу. Так, появились такие профессии, которых раньше не было. Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua. Прежде всего это специалисты Сил обороны: боевой медик, гранатометчик, минометчик, пилот дрона и т. д.

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