Рынок труда восстанавливается: в каких категориях меньше всего и больше всего вакансий (инфографика) — Finance.ua

Рынок труда восстанавливается: в каких категориях меньше всего и больше всего вакансий (инфографика) Сегодня 11:08 — Личные финансы

Рынок труда восстанавливается: в каких категориях меньше всего и больше всего вакансий (инфографика)

С начала полномасштабного вторжения по количеству вакансий рынок труда восстановился на 93%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Категории с наибольшим и наименьшим приростом вакансий

Авторы исследования отмечают, что из 28 категорий на сайте в 9 работодатели предлагают больше вакансий, чем было в январе 2022 года.

Инфографика: Work.ua

В 19 категориях в январе 2024 года предложений работы было меньше, чем в январе 2022 года. Медленнее всего восстанавливается категория «IT, компьютеры, интернет». В то же время в отрасли «Неприбыльные, благотворительные и общественные организации» вакансий стало больше в 10 раз.

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Количество вакансий для ветеранов увеличилось в 3 раза. В то же время, такие предложения работы пока составляют 7% от рынка труда.

Также с января 2022 г. вдвое увеличилось количество вакансий для пенсионеров (около 4% от рынка труда). Для людей с инвалидностью количество предложений работы выросло на 22%, для студентов — всего на 1%.

Инфографика: Work.ua

Удаленная работа

После начала полномасштабного вторжения количество вакансий с предложением дистанционной работы сократилось в 4 раза, тогда как на рынке труда в целом — в 10. Однако в январе 2024 года предложений удаленной работы было уже на 3% больше, чем в январе 2022 года.

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На динамику дистанционной работы могли повлиять блэкауты: в период с ноября 2022 по январь 2023 года наблюдалось проседание вакансий. Но в целом такая ситуация обычная в конце года.

Инфографика: Work.ua

Напомним, сегодня в Украине наблюдается «кадровый голод» в некоторых отраслях. Дефицит среди таких профессий, как швеи, электромонтеры, слесари-сантехники, токари. Критически не хватает специалистов под заявленную потребность: швей, электромонтеров, слесарей-сантехников, токарей.

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