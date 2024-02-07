Рынок труда восстанавливается: где предлагают больше всего вакансий (инфографика) — Finance.ua

Рынок труда восстанавливается: где предлагают больше всего вакансий (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Рынок труда восстанавливается: где предлагают больше всего вакансий (инфографика)

Рынок труда в начале 2024 года активизировался: увеличилось количество соискателей, из-за чего возросла конкуренция. Работодатели ответили увеличением зарплат и требований к кандидатам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

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Отмечается, что в январе конкуренция за вакансии ощутимо возросла после традиционного предновогоднего падения. А вот работодатели, наоборот, еще не так активны — количество предложений работы на рынке ниже, чем в прошлом месяце.

Средняя зарплата

В январе сохранилась тенденция роста заработной платы. Теперь средний показатель в Украине составляет 19 500 грн. Однако вместе с вознаграждением растут и требования к соискателям — работодатели все чаще упоминают в вакансиях об ожиданиях владения английским языком.

Инфографика: Work.ua

Количество вакансий

В январе 2024 года работодатели опубликовали 91 021 вакансию. Это на 6% меньше, чем было в декабре 2023 года, и на 7% меньше января 2022 года. То есть по количеству предложений работы рынок труда восстановился на 93%. Но по-прежнему это восстановление происходит неравномерно.

Инфографика: Work.ua

Если сравнивать с довоенными показателями, больше всего возросло количество вакансий в следующих областях:

Закарпатская (155%);

Ивано-Франковская (146%);

Хмельницкая (125%);

Львовская (123%);

Винницкая (120%);

Ровенская (118%);

Черновицкая (116%).

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Области-лидеры по абсолютному количеству предложений работы неизменны:

Киевская (30 913 вакансий);

Львовская (8473);

Днепропетровская (8452);

Одесская (5752);

Харьковская (3347).

В этих областях сосредоточено 63% всех вакансий

Инфографика: Work.ua

В декабре во всех категориях-лидерах уменьшилось количество предложений:

«Рабочие специальности, производство» — 14 923 вакансии, -14% к декабрю;

«Сфера обслуживания» — 14 674, -13%;

«Продажи, закупка» — 13 090, -1%;

«Розничная торговля» — 10 809, -11%;

«Логистика, склад, ВЭД» — 9096, -10%;

«Администрация, руководство среднего звена» — 8 340, -2%;

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 7 591, -16%;

«Транспорт, автобизнес» — 7 214, -3%;

«Бухгалтерия, аудит» — 6 752, -2%;

«Медицина, фармацевтика» — 6 326, -2%.

Но сразу в 7 категориях количество работы, напротив, увеличилось. Наибольший прирост в категории «Охрана, безопасность», где размещают вакансии Силы обороны Украины.

Инфографика: Work.ua

А вот в разрезе отдельных профессий в январе вырос спрос на таких специалистов:

сметчик (+21% к декабрю, 138 вакансий);

коррекционный педагог (+20%, 147);

пресс-секретарь (+20%, 139);

сервисный инженер (+20%, 324);

массажист (+18%, 267);

финансовый аналитик (+16%, 342);

токарь (+16%, 200);

графический дизайнер (+15%, 188);

флорист (15%, 267);

менеджер проектов (+15%, 651).

В абсолютных цифрах на рынке труда больше всего предложений работы для продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей, кассиров, поваров, грузчиков, менеджеров по работе с клиентами, администраторов, торговых представителей, кладовщиков.

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Январское падение количества вакансий повлияло практически на все виды вакансий. Так, уменьшилось количество предложений дистанционной работы, вакансий для студентов и людей без опыта. Работодатели все чаще указывают, что их вакансия открыта для ветеранов (+6% к декабрю, 6 194 предложения работы) и пенсионеров (+1%, 4 033).

Если сравнить с декабрем, требование знания английского языка появляется в вакансиях значительно чаще. В январе такое требование встречалось в 7 990 вакансиях, что на 19% больше, чем было в предыдущем месяце. В общей сложности 9% предложений работы предполагают знание английского.

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