Рынок труда восстанавливается: где предлагают больше всего вакансий (инфографика) — Finance.ua
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Рынок труда восстанавливается: где предлагают больше всего вакансий (инфографика)

Личные финансы
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Рынок труда восстанавливается: где предлагают больше всего вакансий (инфографика)
Рынок труда восстанавливается: где предлагают больше всего вакансий (инфографика)
Рынок труда в начале 2024 года активизировался: увеличилось количество соискателей, из-за чего возросла конкуренция. Работодатели ответили увеличением зарплат и требований к кандидатам.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.
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Отмечается, что в январе конкуренция за вакансии ощутимо возросла после традиционного предновогоднего падения. А вот работодатели, наоборот, еще не так активны — количество предложений работы на рынке ниже, чем в прошлом месяце.

Средняя зарплата

В январе сохранилась тенденция роста заработной платы. Теперь средний показатель в Украине составляет 19 500 грн. Однако вместе с вознаграждением растут и требования к соискателям — работодатели все чаще упоминают в вакансиях об ожиданиях владения английским языком.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua

Количество вакансий

В январе 2024 года работодатели опубликовали 91 021 вакансию. Это на 6% меньше, чем было в декабре 2023 года, и на 7% меньше января 2022 года. То есть по количеству предложений работы рынок труда восстановился на 93%. Но по-прежнему это восстановление происходит неравномерно.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Если сравнивать с довоенными показателями, больше всего возросло количество вакансий в следующих областях:
  • Закарпатская (155%);
  • Ивано-Франковская (146%);
  • Хмельницкая (125%);
  • Львовская (123%);
  • Винницкая (120%);
  • Ровенская (118%);
  • Черновицкая (116%).
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Области-лидеры по абсолютному количеству предложений работы неизменны:
  • Киевская (30 913 вакансий);
  • Львовская (8473);
  • Днепропетровская (8452);
  • Одесская (5752);
  • Харьковская (3347).
В этих областях сосредоточено 63% всех вакансий
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
В декабре во всех категориях-лидерах уменьшилось количество предложений:
  • «Рабочие специальности, производство» — 14 923 вакансии, -14% к декабрю;
  • «Сфера обслуживания» — 14 674, -13%;
  • «Продажи, закупка» — 13 090, -1%;
  • «Розничная торговля» — 10 809, -11%;
  • «Логистика, склад, ВЭД» — 9096, -10%;
  • «Администрация, руководство среднего звена» — 8 340, -2%;
  • «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 7 591, -16%;
  • «Транспорт, автобизнес» — 7 214, -3%;
  • «Бухгалтерия, аудит» — 6 752, -2%;
  • «Медицина, фармацевтика» — 6 326, -2%.
Но сразу в 7 категориях количество работы, напротив, увеличилось. Наибольший прирост в категории «Охрана, безопасность», где размещают вакансии Силы обороны Украины.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
А вот в разрезе отдельных профессий в январе вырос спрос на таких специалистов:
  • сметчик (+21% к декабрю, 138 вакансий);
  • коррекционный педагог (+20%, 147);
  • пресс-секретарь (+20%, 139);
  • сервисный инженер (+20%, 324);
  • массажист (+18%, 267);
  • финансовый аналитик (+16%, 342);
  • токарь (+16%, 200);
  • графический дизайнер (+15%, 188);
  • флорист (15%, 267);
  • менеджер проектов (+15%, 651).
В абсолютных цифрах на рынке труда больше всего предложений работы для продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей, кассиров, поваров, грузчиков, менеджеров по работе с клиентами, администраторов, торговых представителей, кладовщиков.
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Январское падение количества вакансий повлияло практически на все виды вакансий. Так, уменьшилось количество предложений дистанционной работы, вакансий для студентов и людей без опыта. Работодатели все чаще указывают, что их вакансия открыта для ветеранов (+6% к декабрю, 6 194 предложения работы) и пенсионеров (+1%, 4 033).
Если сравнить с декабрем, требование знания английского языка появляется в вакансиях значительно чаще. В январе такое требование встречалось в 7 990 вакансиях, что на 19% больше, чем было в предыдущем месяце. В общей сложности 9% предложений работы предполагают знание английского.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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