Карьера в государственном секторе: 10 интересных вакансий — Finance.ua

Карьера в государственном секторе: 10 интересных вакансий Сегодня 14:02 — Личные финансы

Карьера в государственном секторе: 10 интересных вакансий

Специалисты портала robota.ua подготовили подборку интересных предложений для кандидатов, желающих построить карьеру в государственном секторе. Вакансии актуальны в данный момент и доступны для трудоустройства.

Ведущий специалист по логистическому сопровождению в Государственный Оператор Тыла

📍 Киев

Ищут специалиста в новое закупочное агентство при Министерстве обороны Украины. Получить работу имеют шансы кандидаты с опытом работы в аналогичной должности от 2 лет; высшим образованием; опыт работы с логистическими операторами 3PL на стороне заказчика и/или на стороне логистического оператора, подрядными транспортными компаниями; знанием нормативно-законодательной базы в области транспортной логистики.

Моторист цементирующего агрегата в «Укргаздобычу»

📍 Красноград

ГПУ «Шебелинкагаздобыча» приглашает на работу. Будущий работник должен иметь общие понятия о техническом процессе бурения и добычи нефти, газа и других полезных ископаемых; знать конструкцию скважин и технические характеристики и назначение цементирующих агрегатов, правила эксплуатации и ухода за ними.

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Менеджер отдела защиты персональных данных в «Укрзализныцю»

📍 Киев

Национальный перевозчик грузов и пассажиров приглашает стать частью команды. Портрет идеального кандидата: полное высшее образование профессионального направления по образовательно-квалификационному уровню магистра, специалиста; стаж работы в области права по направлению защиты персональных данных — от 3 лет; работа с ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), свободное пользование законодательной базой Liga, опыт работы в системе электронного документооборота; украинский (свободное владение), английский (Pre-Intermediate).

Секретарь судебного заседания в Червонозаводском районном суде г. Харькова

📍 Харьков

Пожелания претендентам на должность: гражданство Украины; высшее образование степени не ниже бакалавра по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность». Рассматривают кандидатов без опыта работы.

Ведущий специалист по защите информации в Главный сервисный центр МВД

📍 Киев

Должностные обязанности будущего работника: — сопровождение процессов создания и эксплуатации комплексных систем защиты информации; участие в подготовке технических задач; участие в организации использования квалифицированных электронных доверительных услуг в Главном сервисном центре МВД; подготовка проектов ответов на обращения и запросы граждан, предприятий и организаций, народных депутатов Украины, должностных лиц, адвокатов.

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда в «Укрэнерго»

📍 Ивано-Франковск

Западное территориальное управление Национальной энергетической компании приглашает на работу. Анонсируется: официальное трудоустройство, регулярная и прозрачная заработная плата, ежемесячные и годовые премии по результатам работы, оплачиваемые отпуска и больничные; корпоративные тренинги, профессиональное обучение, система дистанционного обучения; гибкий график работы; возможность работать удаленно; корпоративный врач, медицинское страхование, поддержка родителей, выплаты мобилизованным коллегам, ежегодная материальная помощь на оздоровление.

Предприятие входит в критическую инфраструктуру Украины и имеет возможность бронировать военнообязанных работников.

Специалист по начислению заработной платы в Национальную службу здоровья Украины

📍 Киев

На должность рассматривают кандидатов с минимальным или без опыта работы. Обязанности в должности: прием, анализ и контроль табелей учета рабочего времени и подготовка их к счетной обработке; начисление заработной платы работникам НСЗУ, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, контроль за расходованием фонда оплаты труда; подготовка документов для выплаты отпускных работникам НСЗУ, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС.

Специалист, ведущий инспектор в Центре пробации в Днепропетровской области

📍 Днепр

Соборный районный отдел государственного учреждения «Центр пробации» в Днепропетровской области ищет специалиста. Обязанности: исполнение судебных решений в отношении лиц, приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы; исполнение судебных постановлений в отношении правонарушителей, привлеченных к административной ответственности.

Врач в Национальную службу здоровья Украины

📍 Полтава

Основные обязанности: осуществление мер по проверке соблюдения контрагентами НСЗУ условий договоров о медицинском обслуживании населения и договоров о реимбурсации; анализ индикаторов рискориентированной модели мониторинга; по поручению руководства осуществления фактического (выездных проверок) мониторинга выполнения условий договоров; предоставление отчетности по результатам проверок; предоставление предложений по совершенствованию процессов мониторинга и проверки поставщиков медицинских услуг и аптечных учреждений.

Монтажер-звукорежиссер радио- и телевизионных программ в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины

📍 Ивано-Франковск

«Суспільне Мовлення» в поиске специалиста. Ключевые задачи: звуковой дизайн и обработка радиоэфира; монтаж аудиофайлов для четкого входа/выхода в эфир; выдача программ и рекламных материалов для радиоэфира; архивирование радийных программ; запись и монтаж радиопрограмм с авторами произведений; музыкальное оформление и монтаж авторских произведений художников; подготовка студии и выдача прямых эфиров на радио; редактирование синхронов и соблюдение стандартов радио во время прямых эфиров; подбор музыки для телепередач и видеоматериалов.

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