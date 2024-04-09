Изменения в оплате труда госслужащих аппаратов судов — в Верховной Раде зарегистрировали законопроект Сегодня 12:24 — Казна и Политика

Группа народных депутатов 8 апреля зарегистрировала законопроект 11 158 о внесении изменений в статью 150 Закона «О судоустройстве и статусе судей» относительно оплаты труда государственных служащих аппаратов судов. Инициаторами законопроекта выступают члены Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов, Роман Бабий, Сергей Демченко, Владимир Ватрас и другие.

Им предусмотрено внесение изменений в ч. 6 статьи 150 Закона путем применения к должностным окладам государственных служащих аппаратов судов региональных коэффициентов.

Депутаты предлагают установить, что к размерам должностных окладов государственных служащих аппаратов судов, установленных схемой должностных окладов дополнительно применяются следующие региональные коэффициенты:

1) 1,1 — если суд расположен в населенном пункте с численностью населения не менее 100 тысяч человек;

2) 1,2 — если суд расположен в населенном пункте с численностью населения не менее 500 тысяч человек;

3) 1,25 — если суд расположен в населенном пункте с численностью населения не менее 1 миллиона человек.

В случае, если суд находится в нескольких населенных пунктах, применяется региональный коэффициент по местонахождению органа, который провел государственную регистрацию такого суда.

Как отмечают авторы, согласно пункту 10 Заключительных положений Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», установлено, что в 2024 году оплата труда государственных служащих осуществляется на основе классификации должностей.

С целью подготовки к внедрению в 2024 году единых подходов к оплате труда государственных служащих аппаратов судов проведена классификация должностей.

Вместе с тем есть многочисленные обращения судов, согласно которым проведение классификации должностей государственной службы в судах не решило вопрос с конкурентоспособностью заработной платы работников аппаратов судов с учетом существенного увеличения нагрузки, сопряженной с кадровым дефицитом.

Учитывая изложенное, законопроект предлагает применить к должностным окладам госслужащих аппаратов судов региональные коэффициенты.

Так, по расчетам, такие региональные коэффициенты будут применяться в 197 судах к должностным окладам 8 066 государственных служащих. Финансирование вышеупомянутых расходов в 2024 г. предлагается осуществить за счет ожидаемого увеличения сверхплановых поступлений судебного сбора на суммы, указанные в финансово-экономическом обосновании.

В случае введения регионального коэффициента с 1 мая 2024 года необходимые дополнительные расходы на эту цель составят 270,73 млн грн.

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