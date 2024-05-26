На Work.ua добавили раздел вакансий с бронированием — Finance.ua

На Work.ua добавили раздел вакансий с бронированием Сегодня 14:04 — Фондовый рынок

На Work.ua добавили раздел вакансий с бронированием

На Work.ua появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, где указано, что компания бронирует работников.

Об этом сообщает пресс-служба Work.ua.

Также их можно найти по отдельному фильтру, где указывается, что компания бронирует работников на конкретной должности.

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В сервисе поиска работы отметили, что новая функция может помочь компаниям, которые считаются критически важными и могут бронировать работников, быстрее находить дефицитных специалистов.

«Именно поэтому мы сделали доступной опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности. Это поможет работодателям находить нужных людей в команде, их предприятиям работать и поддерживать экономику страны, а соискателям сразу видеть такие предложения», — говорится в сообщении.

Все вакансии с бронированием появляются в разделе поиска вакансий «С бронированием работников».

Их можно легко найти, если включить фильтр «Бронирование работников» на результатах поиска вакансий.

Также на карточке вакансии выводится специальная отметка, что должность предусматривает бронирование, и зеленый бейдж.

Все вакансии с бронированием можно найти в разделе по ссылке и по фильтру . По состоянию на 21 мая на сайте доступно уже более 800 таких предложений.

Напомним, в Украине хотят создать справедливые механизмы бронирования сотрудников для бизнеса. Теперь рассматривается опция доработки системы электронного бронирования и вводится автоматическое продление всех бронирований на месяц, после чего эту опцию можно будет повторить.

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