На Work.ua добавили раздел вакансий с бронированием — Finance.ua

На Work.ua добавили раздел вакансий с бронированием
На Work.ua появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, где указано, что компания бронирует работников.
Об этом сообщает пресс-служба Work.ua.
Также их можно найти по отдельному фильтру, где указывается, что компания бронирует работников на конкретной должности.
В сервисе поиска работы отметили, что новая функция может помочь компаниям, которые считаются критически важными и могут бронировать работников, быстрее находить дефицитных специалистов.
«Именно поэтому мы сделали доступной опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности. Это поможет работодателям находить нужных людей в команде, их предприятиям работать и поддерживать экономику страны, а соискателям сразу видеть такие предложения», — говорится в сообщении.
Все вакансии с бронированием появляются в разделе поиска вакансий «С бронированием работников».
Их можно легко найти, если включить фильтр «Бронирование работников» на результатах поиска вакансий.
Также на карточке вакансии выводится специальная отметка, что должность предусматривает бронирование, и зеленый бейдж.
Все вакансии с бронированием можно найти в разделе по ссылке и по фильтру. По состоянию на 21 мая на сайте доступно уже более 800 таких предложений.
Напомним, в Украине хотят создать справедливые механизмы бронирования сотрудников для бизнеса. Теперь рассматривается опция доработки системы электронного бронирования и вводится автоматическое продление всех бронирований на месяц, после чего эту опцию можно будет повторить.
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