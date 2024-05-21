В Украине могут обновить систему бронирования: какие изменения рассматривают — Finance.ua

В Украине могут обновить систему бронирования: какие изменения рассматривают Сегодня 09:00

В Украине могут обновить систему бронирования: какие изменения рассматривают

В Украине хотят создать справедливые механизмы бронирования сотрудников для бизнеса. Рассматривается опция доработки системы электронного бронирования и вводится автоматическое продление всех бронирований на месяц, после чего эту опцию можно будет повторить.

Об этом заявила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, на сегодняшний день вопрос бронирования сотрудников — один из наиболее актуальных. Проблема в том, что у бизнес-сообщества нет четкого понимания, как оно будет происходить и вообще — для кого эта опция доступна, а для кого нет. Поэтому компаниям важно получить четкое решение, и в соответствии с ним адаптировать все свои процессы и дальше работать, что из-за неопределенности сейчас просто невозможно.

«Я подавала к мобилизационному законопроекту правки, которые касались автоматического бронирования, ведь достаточно распространенной в настоящее время ситуацией являются случаи, когда бронирование закончилось, идет перебронирование, и в настоящее время люди не имеют возможности получить соответствующие документы. К сожалению, эти правки не учли», — сообщила Шуляк.

Она отметила, что бизнес-ассоциации озвучивают несколько наиболее распространенных проблемных моментов по бронированию сотрудников.

Во-первых, невозможность бронирования ФЛП и также гиг-специалистов, работающих как резиденты Дія.City.

Во-вторых, неопределенность в сроках бронирования, когда непонятно, как поступить после окончания 6-месячного периода бронирования. Например, нужно ли подавать документы на перебронирование или бронировать с нуля, или работники будут считаться пригодными для мобилизации.

Также создает дополнительные риски и требование бронировать не более 50% от общего количества военнообязанных сотрудников — многие компании не подают списки на бронирование из-за опасений, что другую половину военнообязанных работников мобилизуют.

Не менее актуальный вопрос — сроки рассмотрения заявок на бронь — компании могут ждать ответа от Министерства Обороны вплоть до 5−6 месяцев. Малейшая же ошибка в пакете поданных документов на бронирование означает возврат этих документов без каких-либо объяснений. Коммуникация по этому поводу совершенно не отлажена, что и нужно исправить, пояснила Елена Шуляк.

«С этими и аналогичными проблемами к нам обращаются десятки бизнес-ассоциаций. Поэтому сейчас нам нужно собрать в кучу все проблемные вопросы, подать их Министерству и получить четкие и понятные ответы. Если есть вопросы, по которым ответ отрицательный, это уже плюс, поскольку будет понимание, как действовать и переформатировать свою деятельность. То есть главное — ясность», — подчеркнула она.

По словам Шуляк, очень много вопросов решило бы введение электронного бронирования — поскольку бронируются сотрудники, которые уже стоят на учете в ТЦК и все их документы подготовлены, процесс бронирования дальше по сути является бюрократией, занимающей время и бронируемого гражданина, и Министерства. Документы по ТЦК пересматриваются в ручном режиме, а это сотни страниц и 1,5−2 месяца, пока будет готово соответствующее решение и что может быть критическим для бизнеса. Поэтому для большинства компаний электронное бронирование стало серьезной поддержкой.

Напомним, с начала мая действует постановление по автоматическому продлению всех бронирований на месяц: этот механизм уже вводили по переходному периоду для постановления КМУ № 76, которое регулирует процедуры бронирования, а затем повторялось еще трижды. То есть это может быть одной из доступных опций, пока все проблемные моменты по бронированию не решатся.

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