Адвокат объяснил, в чем разница между уточнением и обновлением военно-учетных данных — Finance.ua
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Адвокат объяснил, в чем разница между уточнением и обновлением военно-учетных данных

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Адвокат объяснил, в чем разница между уточнением и обновлением военно-учетных данных
Адвокат объяснил, в чем разница между уточнением и обновлением военно-учетных данных
В Украине действует закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные, призывники и резервисты должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Однако довольно часто граждане путают два термина — уточнение и обновление данных.
Чем они отличаются, объяснил адвокат Ярослав Жукровский в эфире Украинского радио.
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По словам Жукровского, правила организации воинского учета были утверждены еще 30 января 2022 года.
«Они касаются процедур внесения сведений о военнообязанном — постановке на учет, снятии с учета и исключении из учета», — сказал он.

Уточнение данных

В то же время, существуют новые переходные положения, касающиеся обязанности военнообязанного уточнить персональные данные.
Например, через приложение «Резерв+», ЦПАУ или ТЦК мужчины могут уточнить некоторые персональные данные: фамилию, имя и отчество, место жительства, номер телефона и номер электронной почты.
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Но если они не сделают это до 18 июля, нарушат законодательство, за что будет предусмотрена административная ответственность.

Обновление данных

А вот об обновлении данных — закон о едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов содержит около 30 опций: семейное положение, образование, место жительства, наличие детей.
Адвокат привел пример, что в случае развода, рождения или изменения места трудоустройства мужчина должен в течение семи дней прийти в ТЦК и обновить эти данные.
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Кроме того, все военнообязанные во время военного положения раз в год должны проходить медицинскую комиссию на определение степени годности.

Справка Finance.ua:

  • украинцы утверждают, что мобилизация должна быть справедливой и хорошо организованной. Больше всего поддерживают мобилизацию украинцы пенсионного возраста;
  • по словам народного депутата от фракции «Голос» Романа Костенко, в мае в армию было призвано столько людей, сколько за последние четыре месяца;
  • глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал, что мобилизация в Украине не является главной причиной безработицы и дефицита кадров. Значительно большее влияние оказывает перемещение украинцев. Как тех, кто из-за войны уехал за границу, так и внутренне перемещенных лиц.
По материалам:
borgexpert
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