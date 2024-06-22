Адвокат объяснил, в чем разница между уточнением и обновлением военно-учетных данных — Finance.ua

Адвокат объяснил, в чем разница между уточнением и обновлением военно-учетных данных Сегодня 13:18

Адвокат объяснил, в чем разница между уточнением и обновлением военно-учетных данных

В Украине действует закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные, призывники и резервисты должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Однако довольно часто граждане путают два термина — уточнение и обновление данных.

Чем они отличаются, объяснил адвокат Ярослав Жукровский в эфире Украинского радио.

Читайте также Работникам агросектора будут предоставлять бронирование от мобилизации на год

По словам Жукровского, правила организации воинского учета были утверждены еще 30 января 2022 года.

«Они касаются процедур внесения сведений о военнообязанном — постановке на учет, снятии с учета и исключении из учета», — сказал он.

Уточнение данных

В то же время, существуют новые переходные положения, касающиеся обязанности военнообязанного уточнить персональные данные.

Например, через приложение «Резерв+», ЦПАУ или ТЦК мужчины могут уточнить некоторые персональные данные: фамилию, имя и отчество, место жительства, номер телефона и номер электронной почты.

Но если они не сделают это до 18 июля, нарушат законодательство, за что будет предусмотрена административная ответственность.

Обновление данных

А вот об обновлении данных — закон о едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов содержит около 30 опций: семейное положение, образование, место жительства, наличие детей.

Адвокат привел пример, что в случае развода, рождения или изменения места трудоустройства мужчина должен в течение семи дней прийти в ТЦК и обновить эти данные.

Кроме того, все военнообязанные во время военного положения раз в год должны проходить медицинскую комиссию на определение степени годности.

Справка Finance.ua:

украинцы утверждают, что мобилизация должна быть справедливой и хорошо организованной. Больше всего поддерживают мобилизацию украинцы пенсионного возраста;

по словам народного депутата от фракции «Голос» Романа Костенко, в мае в армию было призвано столько людей, сколько за последние четыре месяца;



глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал, что мобилизация в Украине не является главной причиной безработицы и дефицита кадров. Значительно большее влияние оказывает перемещение украинцев. Как тех, кто из-за войны уехал за границу, так и внутренне перемещенных лиц.



borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.