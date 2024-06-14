Бронирование от мобилизации в «Дії» планируют запустить в течение месяца — Минцифры — Finance.ua
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Бронирование от мобилизации в «Дії» планируют запустить в течение месяца — Минцифры

Казна и Политика
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Бронирование от мобилизации в «Дії» планируют запустить в течение месяца — Минцифры
Бронирование от мобилизации в «Дії» планируют запустить в течение месяца — Минцифры
В скором временив «Дії» планируют запустить бета-тестирование услуги бронирования от мобилизации, а саму услугу запустят в течение месяца.
Об этом в эфире телемарафона рассказал директор Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ткач.
«Мы сейчас реализуем один из самых сложных процессов, поскольку процедура бронирования сейчас проходит в бумажном формате. Это длится порой дольше. В скором времени мы будем запускать бета-тестирование, саму услугу планируем запустить в течение месяца», — сказал Ткач.
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Она добавила, что система будет автоматически проверять работников, которых хотят забронировать работодатели.
«То есть две проверки: на трудоустройство — действительно ли человек находится в трудовых отношениях с руководителем предприятия, а также, есть ли данные лица в реестре военнообязанных», — добавила Ткач.
По ее словам, сама процедура бронирования, после ее введения, продлится до часа, поскольку все проверки будут осуществляться автоматически. Также она добавила, что эту услугу планируется запустить для критически важных предприятий.
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«Для тех предприятий, которые предоставляют услуги, либо производят товары для ВСУ. Руководитель предприятия, либо уполномоченное им лицо должно зайти на портал „Дія“, ознакомиться с количеством работников, доступным для бронирования, загрузить перечень работников, засвидетельствовать это своей электронной подписью и в дальнейшем заявление пойдет в обработку на проверки. Далее работник получает результат на портале „Дія“, или на электронной почте, забронирован ли его работник, или нет, с указанием причины», — добавляет Ткач.
По материалам:
УНН
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