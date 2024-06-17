Работникам агросектора будут предоставлять бронирование от мобилизации на год — Finance.ua
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Работникам агросектора будут предоставлять бронирование от мобилизации на год

Казна и Политика
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Работникам агросектора будут предоставлять бронирование от мобилизации на год
Работникам агросектора будут предоставлять бронирование от мобилизации на год
Представители агросектора расширили возможности бронирования от мобилизации, чтобы создать условия безопасного сбора урожая.
Об этом рассказал и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время Black Sea Security Forum, передает Общественное.
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По его словам, для безопасной деятельности аграриев приняли несколько решений относительно мобилизации:
«Первое — это автоматически пролонгированные существующие бронирования на три месяца без необходимости подачи какого-либо пакета документов. Второе — дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, до этого было шесть. Третье, по определенным профессиям, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных», — отметил Тарас Высоцкий.
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Общая норма бронирования, по словам министра, до 50%, но по определенным профессиям можно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого количества.
Также он добавил, что по определенным направлениям количество работников уменьшилось примерно до 20%. Это значит, что возросла нагрузка на остальных, потому что большая часть работников мобилизовалась. Наиболее нужные, по его мнению, и в агросекторе, и в Вооруженных Силах — инженерные профессии: трактористы, машинисты, инженеры элеваторного оборудования.
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В прошлом году из-за нехватки рабочих (трактористов, комбайнеров) в Одесской области работникам агросферы также предоставляли бронь от мобилизации. В ОВА приглашали всех желающих учиться нужным специальностям с помощью Центров занятости.
По материалам:
Українська правда
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