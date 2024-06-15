На дефицит кадров в Украине значительно больше влияет перемещение украинцев, чем мобилизация — Гетманцев Сегодня 09:07 — Казна и Политика

На дефицит кадров в Украине значительно больше влияет перемещение украинцев, чем мобилизация — Гетманцев

Мобилизация в Украине не главная причина безработицы и дефицита кадров. Значительно большее влияние оказывает перемещение украинцев. Как тех, кто из-за войны уехал за границу, так и внутренне перемещенных лиц.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Верховной Рады рассказал в интервью «Телеграфу».

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«По оценкам Нацбанка на основе методики МОТ, у нас по итогам 2023 года безработица была на уровне 19%. Но, с другой стороны, у нас дефицит кадров. О чем это говорит? О том, что дефицит касается преимущественно квалифицированных работников. Тех работников, которые, к сожалению, в том числе стали ВПЛ и не могут найти работу на новом месте, где отсутствует соответствующая экономическая база, или нашли себя за границей. Это называется структурная безработица», ― сказал Гетманцев.

Мобилизация не является основным фактором безработицы. Количество военных существенно меньше тех, кто выехал за границу, объясняет депутат.

«Я не считаю мобилизацию основным фактором безработицы и дефицита кадров. Если у нас сегодня в армии чуть больше миллиона, то только за границей 6 — 7 миллионов, из них трудоспособных — точно треть. Поэтому миграция является более весомым фактором для усиления безработицы», — сказал Гетманцев.

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На экономику эти факторы оказывают негативное влияние. При этом она страдает сразу из-за нескольких обстоятельств.

«Страдает ли от этого экономика? Она страдает вследствие многих обстоятельств. Самое главное — это линия фронта, которая увеличивается, к сожалению. Миграция, внутренние перемещения — все это негативно влияет на экономику. И мобилизация в том числе негативно влияет», — сказал Гетманцев.

Напомним, по данным издания Bloomberg, дефицит квалифицированных кадров — одна из главных проблем украинских компаний, пытающихся нанять работников.

Большинство компаний в Украине столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров (75%). Для разрешения ситуации с дефицитом квалифицированных кадров 54% бизнесов собираются переквалифицировать работников и перераспределить обязанности в коллективе.

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