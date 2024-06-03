Отрасль, где нет дефицита работников во время войны — Finance.ua

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Отрасль, где нет дефицита работников во время войны

Личные финансы
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Отрасль, где нет дефицита работников во время войны
Отрасль, где нет дефицита работников во время войны
Полномасштабное вторжение оказало значительное влияние на рынок труда в Украине. В марте 2022 года количество вакансий уменьшилось в 10 раз. Значительно возросла и конкуренция.
В тот период рекрутеры получали десятки откликов от кандидатов, говорят в Work.ua.
Но через два года полномасштабной войны рынок труда прошел путь от дефицита работы до дефицита кадров. Среди прочего причиной является неравномерное восстановление рынка труда по географии и отраслям.
«Работников не хватает практически во всех отраслях, кроме IT. Сегодня можем говорить, что по количеству вакансий рынок труда восстановился более чем на 90%. Но это восстановление неравномерно», — описывают тенденцию специалисты.
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Если сравнивать с довоенными показателями, то больше всего выросло количество вакансий на западе и в центре страны: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Винницкой области.
«Здесь предложений работы больше, чем было до полномасштабного вторжения. Одна из причин этого явления — релокация бизнеса», — добавляют в компании.
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Труднее всего находить кандидатов на вакансии в медицине, фармацевтике, производстве, рабочих специальностях. В рейтинг вакансий с наименьшим количеством откликов от соискателей регулярно попадают должности врачей (эндоскописта, гастроэнтеролога, эндокринолога, врача УЗИ, педиатра, семейного врача, зубного техника) и рабочие специальности (горняк, жестянщик, резчик, пилорамщик, тонировщик, кровельщик)", — отмечают в Work.ua.
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По материалам:
РБК-Україна
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