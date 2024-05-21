Работа на деоккупированных территориях: кто может попасть в «Резерв восстановления» — Finance.ua

Работа на деоккупированных территориях: кто может попасть в «Резерв восстановления» Сегодня 08:36 — Личные финансы

Работа на деоккупированных территориях: кто может попасть в «Резерв восстановления»

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) ищет украинцев, готовых присоединиться к Резерву работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях (ДОТ) Украины — так называемому «Резерву восстановления».

Пресс-служба НАГС рассказывает, что известно о «Резерве восстановления», сколько людей уже подали заявки, какие регионы и направления работы наиболее популярны, а также кто и как именно может присоединиться к проекту.

Основное о «Резерве восстановления»

Работа по созданию резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины началась летом 2023 года.

«Резерв восстановления» формируется:

в электронной форме

среди лиц, изъявивших желание работать в государственных органах на деоккупированных территориях на должностях государственной службы.

При этом Национальное агентство по вопросам государственной службы является одним из координаторов этого экспериментального проекта.

Цель проекта — обеспечение персоналом районных, областных военных администраций, военных администраций населенных пунктов, других государственных органов, которые образованы или возобновили работу на ДОТ Украины — для практического выполнения задач и функций государства в этих регионах

«Мы регулярно общаемся с коллегами из военных администраций, потому что должны чувствовать их потребности. Получаем от областей кадровые запросы относительно потребностей в персонале по нужным им направлениям и предлагаем таких специалистов», — пояснили в НАГС.

Согласно информации Нацагентства, по состоянию на 14 мая 2024 года в системе уже было зарегистрировано 2 475 анкет, из которых:

2 265 (91,5%) — зачислено

210 (8,5%) — отклонено

При этом средний возраст кандидатов — от 32 до 48 лет.

Какие регионы и направления работы самые популярные

В НАГС уточнили, что большинство кандидатов выразили желание работать:

в Крыму;

в Донецкой области;

в Запорожской области;

в Херсонской области;

в Николаевской области.

При этом украинцы предпочитают следующие направления работы:

административное руководство;

государственный надзор и контроль;

правовое обеспечение;

предотвращение коррупции;

управление персоналом.

Кто и как может присоединиться к проекту

В НАГС подчеркнули, что продолжают «искать квалифицированных, мотивированных специалистов, готовых попробовать свои силы перед новыми вызовами».

Для этого достаточно:

зайти на сайт «Резерва»;

зарегистрироваться в системе;

заполнить электронную анкету.

Уточняется, что все лица, зачисленные в «Резерв восстановления», имеют возможность интенсивно повысить свой уровень профессиональной компетентности:

учиться дистанционно и очно в разных регионах Украины по разным программам;

пройти ту или иную краткосрочную программу по повышению квалификации по управлению деоккупированными территориями, разработанную Высшей школой публичного управления;

учиться в региональных центрах повышения квалификации по более чем 20 программам.

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