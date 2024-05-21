Работа на деоккупированных территориях: кто может попасть в «Резерв восстановления» — Finance.ua

Работа на деоккупированных территориях: кто может попасть в «Резерв восстановления»
Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) ищет украинцев, готовых присоединиться к Резерву работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях (ДОТ) Украины — так называемому «Резерву восстановления».
Пресс-служба НАГС рассказывает, что известно о «Резерве восстановления», сколько людей уже подали заявки, какие регионы и направления работы наиболее популярны, а также кто и как именно может присоединиться к проекту.
Основное о «Резерве восстановления»
Работа по созданию резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины началась летом 2023 года.
«Резерв восстановления» формируется:
- в электронной форме
- среди лиц, изъявивших желание работать в государственных органах на деоккупированных территориях на должностях государственной службы.
При этом Национальное агентство по вопросам государственной службы является одним из координаторов этого экспериментального проекта.
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Цель проекта — обеспечение персоналом районных, областных военных администраций, военных администраций населенных пунктов, других государственных органов, которые образованы или возобновили работу на ДОТ Украины — для практического выполнения задач и функций государства в этих регионах
«Мы регулярно общаемся с коллегами из военных администраций, потому что должны чувствовать их потребности. Получаем от областей кадровые запросы относительно потребностей в персонале по нужным им направлениям и предлагаем таких специалистов», — пояснили в НАГС.
Согласно информации Нацагентства, по состоянию на 14 мая 2024 года в системе уже было зарегистрировано 2 475 анкет, из которых:
- 2 265 (91,5%) — зачислено
- 210 (8,5%) — отклонено
При этом средний возраст кандидатов — от 32 до 48 лет.
Какие регионы и направления работы самые популярные
В НАГС уточнили, что большинство кандидатов выразили желание работать:
- в Крыму;
- в Донецкой области;
- в Запорожской области;
- в Херсонской области;
- в Николаевской области.
При этом украинцы предпочитают следующие направления работы:
- административное руководство;
- государственный надзор и контроль;
- правовое обеспечение;
- предотвращение коррупции;
- управление персоналом.
Кто и как может присоединиться к проекту
В НАГС подчеркнули, что продолжают «искать квалифицированных, мотивированных специалистов, готовых попробовать свои силы перед новыми вызовами».
Для этого достаточно:
- зайти на сайт «Резерва»;
- зарегистрироваться в системе;
- заполнить электронную анкету.
Уточняется, что все лица, зачисленные в «Резерв восстановления», имеют возможность интенсивно повысить свой уровень профессиональной компетентности:
- учиться дистанционно и очно в разных регионах Украины по разным программам;
- пройти ту или иную краткосрочную программу по повышению квалификации по управлению деоккупированными территориями, разработанную Высшей школой публичного управления;
- учиться в региональных центрах повышения квалификации по более чем 20 программам.
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